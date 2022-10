Österreicher führen Gäste-Ranking am Tullner Campingplatz an

Mit 33.000 Übernachtungen zieht Donaupark Camping Tulln eine zufriedenstellende Saisonbilanz. Hervorragend war die Auslastung im Mobilheimsektor, hingegen gab es auffallend wenige Radtouristen.

„Die vorsichtige und ungewisse Erwartung waren 30.000 Nächtigungen. Covid-19-bedingt lief die Saison nicht perfekt an“, informiert Campingplatz-Leiter Franz Libal. Er ergänzt: „Die Nahmärkte haben für eine sehr gute Auslastung gesorgt. An erster Stelle Gäste aus Österreich, dann Deutsche und Niederländer an dritter Stelle - das wird sich nächstes Jahr gewiss ändern.“

Besonders freut sich Libal über Erfolge am tschechischen Markt, die Nächtigungszahlen steigen kontinuierlich. In drei Wochen wird sich Donaupark Camping Tulln in Brünn präsentieren, gleichzeitig ist man auf einer Messe in Utrecht (NL) präsent.

