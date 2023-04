Felser Schlossareal soll mehr belebt werden

Am Beginn des Leitbildprozesses zur Dorferneuerung trafen sich jetzt Vertreter des ansässigen Dorferneuerungsvereins und der Gemeindevertretung, um die wichtigsten Ziele und Maßnahmen für den zukünftigen Dorferneuerungsprozess zu sammeln. Die wichtigsten Ziele und Maßnahmen sowie erste Projektideen werden in einem Kurzkonzept zusammengefasst, mit dem sich die Marktgemeinde um die Aufnahme in die Landesaktion NÖ Dorferneuerung bewirbt. Begleitet wird Fels am Wagram in der Landesaktion NÖ Dorferneuerung durch die Mitarbeiter der NÖ.Regional.

Bereits zum dritten Mal möchte Fels an der Landesaktion teilnehmen. Seit 2006 wurden so in enger Kooperation von den Mitgliedern des Dorferneuerungsvereins und der Marktgemeinde eine Vielzahl an kleineren und größeren Projekten entwickelt und umgesetzt. Zu den erfolgreichen Projekten zählen Hauptplatzgestaltung oder die Gestaltung des Kirchenbergls, die derzeit laufende Reaktivierung der Kellergasse als identitätsgebender Treffpunkt, die Bücherbox im Park und zuletzt das Seifenkistenrennen. Wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten rund um den Dorferneuerungsverein ist auch die Einbindung von neu zugezogenen GemeindebürgerInnen in das Dorfleben. Dazu wurden Veranstaltungen wie das Fest im Park oder der Seeathlon in Thünthal abgehalten, welche sich großer Beliebtheit erfreuten.

Auch für die dritte Aktivphase der Dorferneuerung, in der es wieder möglich sein wird, für die geplanten Projekte eine Förderung des Landes NÖ zu bekommen, sind schon einige Projektideen geplant. Zum Beispiel ist eine weitere Belebung des Schlossareals geplant. Nach dem offiziellen Starttermin der Landesaktion NÖ Dorferneuerung in Fels am Wagram mit 1. Juli 2023 wird es im September wieder einen Workshop zur Ideen- und Leitbildentwicklung geben, bei der die ganze Bevölkerung der Marktgemeinde eingeladen wird, gemeinsam Fels am Wagram noch lebenswerter zu machen.

