Dorferneuerungsprojekt Neuer Plan für Klamm-Spielplatz in Kirchbach

Lesezeit: 2 Min Thomas Peischl

Präsentieren den neuen Plan: Flip Maas, Wolfgang Limberger, Claudia Hellmann (NÖ.Regional), Peter Grand, Susanne Staller (Landschaftsplanungsbüro Tilia), Elisabeth Seidl, Johann Müllner und Wolfgang Seidl Foto: NÖ.RegionalHellmann

I m Rahmen einer Natur im Garten Beratung erstellte das Landschaftsplanungsbüro Tilia einen neuen Plan für den in die Jahre gekommenen Spielplatz am Klammweg in Kirchbach. Die Umsetzbarkeit wurde gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Dorferneuerungsverein Kirchbach und Gemeinde St. Andrä-Wördern besprochen. Im Hotel-Restaurant Marienhof wurde jetzt das Ergebnis vorgestellt.