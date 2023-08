Im Sautrog für den guten Zweck in Langenlebarn

Das Rennen hat Tradition: Jahr für Jahr zieht es hunderte begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer zum Naturspielplatz Am Spitz in Langenlebarn. Tradition hat auch das Treffen einige Wochen vor dem Renntermin. „Wir sind hier am Ort des Geschehens und ihr seht: Hier ist nichts, nur Natur, aber keine Infrastruktur“, begrüßte Dorferneuerungsobmann Wolfgang Mayrhofer. Vorbereitungen, Aufbauarbeiten, Durchführung und Abbauarbeiten wären jedesmal mit gewaltigem Aufwand verbunden. „Darum seid ihr so wichtig“, dankte Mayrhofer den erschienenen Partnern und Sponsoren.

Preise für die Schnellsten und für die originellsten Kostüme

Gemeinsam mit dem großen, engagierten Team der Dorferneuerung Langenlebarn sorgen die Unterstützer dafür, dass auch am Samstag, 26. August, auf der und rund um die Dorflacke wieder ein einmaliges Rennerlebnis geboten wird. Das Rennen startet um 14 Uhr, die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr angesetzt. Neben den schnellsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden auch die originellsten Verkleidungen prämiert. Um 19 Uhr startet die Sautrogparty mit DJ Steve Lomax. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Das Sautrogrennen wird aber nicht nur aus Spaß an der Freud' ausgetragen, es dient auch einem guten Zweck. Der Reinerlös kommt dem in Baumgarten (bei Judenau) ansässigen Verein „wert:volles:schaffen“ zugute. „Wir führen eine Landwirtschaft mit Schafen, Hühnern und Eseln, haben eine Streuobstwiese, kochen selbst und putzen selbst. Jeder Mensch mit Behinderung findet bei uns eine sinnvolle Beschäftigung“, fasste Obfrau Michaela Stab in aller Kürze zusammen. Anmeldungen zum Rennen sind ab sofort per E-Mail an sautrogrennen@gmail.com bzw. telefonisch unter 0699/12756937 möglich.