Kleinschönbichl: Ganzes Dorf feierte ein Fest

Trotzdem das Wetter am Feiertag zu Christi Himmelfahrt den Kameraden der FF Kleinschönbichl ein wenig einen Strich durch die Rechnung machte, war das Dorffest in weiterer Folge sehr erfolgreich. Bei toller Stimmung konnten unter den zahlreichen Gästen Gemeindevertreter, Kameraden der Nachbarwehren, Franz Kargl und Karl Heinrich sowie Bezirkshauptmann Andreas Riemer herzlich begrüßt werden. Ganz besonders beliebt war wie jedes Jahr die Theke mit den hausgemachten Mehlspeisen und der Renner schlechthin waren die Grillhühner am Sonntag. Bei der Verlosung gab es viele wertvolle Preise zu gewinnen, der erste Preis wurde an Julian Kaufmann überreicht.





Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.