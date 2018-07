Veranstalter und Sponsoren fiebern dem 5. Lebarner Sautrogrennen am Samstag, 25. August, auf der Dorflacke entgegen: (vorne) Michael Riess (Concepta Bau), Hannes Boyer (Doing Music), Wolfgang Mayrhofer (Dorferneuerung), Tanja Streitriegl (Fa. Wiesbauer), Thomas Kamauf (Hypo NÖ), Hans Brennenstuhl (Dorferneuerung), Stefan Salem (Shirts & more), Johannes Öhlböck (Rechtsanwalt) und Hans Grieslehner (Dorferneuerung) sowie (hinten) Patrick Strohmayer (Concepta Bau), Sepp Schraick (Dorferneuerung), Dietmar Pfeiler (Steuerberater), Markus Floth (Moderator) und Gottfried Gschwandtner (Raiffeisenbank Tulln).

| Peischl