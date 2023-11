Alternatives Leopoldifest in St. Andrä-Wördern

Auch heuer wieder findet auf dem „Dorfplatz“ St. Andrä-Wördern, Josef-Karner-Platz 1, der beliebte Alternative Leopoldi statt – ein Fest für die ganze Familie! In den Ateliers und Werkstätten gibt es Upcycling-Design und Kunsthandwerk zu bestaunen und zu erstehen. Im Rahmen von Kreativ-Workshops können Groß & Klein selbst aktiv werden. Highlight ist wieder das Karussell der Fundgegenstände, Ökotainment vom Feinsten: Während bis zu 15 Personen am Ringelspiel Platz nehmen, treten 1-2 auf den Fahrrädern kräftig in die Pedale und bringen das Ganze in Schwung. Mit dabei sind auch wieder beliebte Spielestationen.

Programm:

14-19 Uhr: Offene Werkstätten & Kunsthandwerkerinnen vor Ort, Karussell der Fundgegenstände,

* 15-18 Uhr: Kreativ- und Kinderprogramm: z.B. Drechseln, Bistelbots bauen, Märchen erzählen, Spielestation und vieles mehr.

* 19 Uhr: Feuershow im Innenhof

Im Innenhof gibt es Weißwürste, Punsch & Maroni. In der „Hofküche“ gibt es warmes Essen und andere kulinarische Angebote sowie einen gemütlichen Ausklang bis 22 Uhr.

Eintritt frei | Beitrag für Fahrten am Karussell & Kreativstationen.

„Leopoldi“ ist als „Sauberhaftes Fest“ angemeldet. In allen Bereichen wird auf Müllvermeidung, Regionalität und Nachhaltigkeit gesetzt. Dazu gehört auch: Anreise mit Zug, Fahrrad, Roller oder zu Fuß. Es sind ausreichend Abstellplätze für Fahrräder im Innenhof oder in der unteren Waldgasse vorhanden.

"Schneida" präsentieren Dialektlieder im Dorfplatz St. Andra-Wördern. Foto: Dylan Whiting

Drei plus vier macht Musik: „Schneida“ und „ Pfarrkaffee“

Die drei Wiener Musiker von „Schneida“ singen, wie das Leben halt so spielt, sei es in Vienna oder Virginia. Die vier von „Pfarrkaffee“ sind rockig, persönlich und politisch – mitfühl- und singbar.

Freitag, 17. November, 19-22 Uhr

Eintritt frei

Kulinarisches aus der „Hofküche“ ab 18 Uhr.