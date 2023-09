Tauschhütte in Maria Ponsee läuft

Mit einer guten Idee und einer Förderung hat der Dorferneuerungsverein Dorfzeit im Frühjahr eine Tauschhütte gegenüber dem ehemaligen Pfarrhof in Maria Ponsee eingerichtet. Die Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, der Wegwerfgesellschaft den Rücken zuzukehren und verantwortlich mit Lebensmitteln und Materialien des täglichen Lebens umzugehen. „Wir sind begeistert wie toll es läuft und wie selbständig getauscht wird. Auch der Tausch auf Zeit, z,B. für einen Urlaub oder einen besonderen Besuch, wird genutzt,“ ist Obfrau Julia Frank begeistert. In die Tauschhütte können Lebensmittel, Kinderbücher oder Spiele gebracht werden und im Gegenzug Tauschgegenstände mitgenommen werden.

Pläne und Termine für den Herbst wurden in einer Besprechung fixiert: So soll die Tauschhütte einer Evaluierung unterzogen und die Kommunikationskanäle verfeinert werden. Beim Herbstfest am Sonntag, 22. Oktober, will man den persönlichen Austausch mit den Mitgliedern forcieren, derzeit sind 46 Mitglieder in der WhatsApp-Gruppe von „Drum herum – Kum herum“. Ein Nikolausfest am Mittwoch, 6. Dezember, ist auch geplant.