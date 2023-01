Gesangs-Trio aus dem Bezirk Tulln: Stimmgewaltig für den guten Zweck

Das stimmgewaltige Trio präsentierte in einem musikalischen Weihnachtsspecial seine neue CD, und das nicht nur einmal, sondern gleich im Rahmen von fünf Konzerten: im Stadl des Gasthaus Ehn in Langenschönbichl, im Josef Reither Museum in Langenrohr, im Halterhaus in Wipfing und im Adventdorf Tulln sowie bei einem Privatkonzert für die Jagdgesellschaft Neuaigen.

Bei jedem dieser Konzerte sammelten sie freiwillige Spenden und verkauften ihre nagelneue Weihnachts-CD. Diese Einnahmen von exakt 8.536,43 Euro konnten die drei Sängerinnen nun mit Hilfe der Raiffeisenbank Tulln zwei in Not geratenen Familien aus dem Tullnerfeld zukommen lassen. „Wir danken auch all unseren Sponsoren, die die CD und die Konzerte möglich gemacht haben“, sagen Bogner, Roitner und Wostal.

