"Erfahrungsgemäß fallen zehn bis 15 Prozent mehr Müll als sonst an, bei Altglas sogar über 30 Prozent", schilderte Unternehmenssprecher Stefan Zach.

"Alle fünf Minuten landet ein neuer Container mit circa elf Tonnen Müll in unserem Bunker", beschreibt Zach die Tage nach der stillsten Zeit im Jahr. Der Großteil des niederösterreichischen Mülls wird laut dem EVN-Sprecher nach Dürnrohr transportiert.

"Dort wird der Abfall zwei bis drei Tage gelagert, bevor wir mit der Energie im Müll Strom für 170.000 Haushalte sowie Fernwärme und Prozessdampf für die Industrie erzeugen", wird Zach in einer Aussendung zitiert. Durch die unmittelbare Nähe zum Kraftwerk Dürnrohr sei es möglich, die Energie im Abfall so effizient zu nutzen, dass damit jährlich 100.000 Tonnen Steinkohle eingespart werden könnten.

EVN

In der Anlage werde aber auch "Urban Minining" betrieben, wird in der Aussendung festgehalten. Pro Tonne Müll werden unter anderem 25 Kilo Altmetallschrott und vier Kilo Gips, der in der Bauindustrie verwendet wird, aus der Schlacke geholt. Bei 500.000 Tonnen, die in Dürnrohr insgesamt Unternehmensangaben zufolge pro Jahr verbrannt werden, sind das 12.500 Tonnen Alt-Metall, die rückgewonnen werden.