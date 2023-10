E-Scooter: Projektgebiet in Kirchberg/W. erweitert

„Diese Entwicklung erfolgte nach langen Bemühungen und Drängen seitens der Marktgemeinde, um die umweltfreundliche Autoalternative auf Kurzstrecken in der Marktgemeinde weiter zu fördern“, sagt März. Und Bürgermeister Franz Aigner erklärt: „Die Erweiterung des Geschäftsgebiets ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgernvon Kirchberg , die bequemen und flexiblen E-Scooter auch in Altenwörth, Gigging, Kollersdorf, Sachsendorf und Winkl sinnvoll zu nutzen. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die nachhaltige und flexible Fortbewegung abseits des eigenen PKW für alle Einwohner zugänglicher zu machen.“

Ab sofort wird zudem ein neues Abo-Angebot eingeführt, das sich speziell an Vielfahrer und Nutzer für längere Strecken richtet. Es stehen nunmehr auch Pakete mit 50, 100 oder 150 Freiminuten pro Monat zur Verfügung. Das Besondere dabei ist, dass sich neben dem bisherigen Entfall der Freischaltgebühr auch ein besonders günstiger Minutentarif ergibt.

„Die Marktgemeinde Kirchberg am Wagram ist bestrebt, stets innovative Mobilitätslösungen anzubieten und so die Bedürfnisse unserer Bürger:innen optimal zu erfüllen. Die Gebietserweiterung war bereits kurz nach Beginn des Projekts ein großer Wunsch der Bevölkerung – dem wir nunmehr endlich nachkommen konnten.“ erläutert Mobilitätsbeauftragter März.

Teilnahme an der zweiten Umfrage zum Thema E-Scooter

Radland NÖ und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) rufen darüber hinaus erneut zur Teilnahme an einer Umfrage zum Thema E-Scooter in Kirchberg am Wagram auf. Die Meinungen und Erfahrungen der Bürger:innen sind von unschätzbarem Wert, um die Nutzung von E-Scootern in der Marktgemeinde weiter zu optimieren bzw. wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Verwendung in anderen Gemeinden zu erlangen.