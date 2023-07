LISA fährt jetzt auch südliche Tullner Katastralgemeinden an

Das niederösterreichische Pilotprojekt LISA.Tulln – insbesondere die gleichnamigen E-Shuttles – ergänzt seit Jänner den öffentlichen Verkehrs in Tulln. Schritt für Schritt soll ein neues Verständnis von Mobilität abseits des eigenen Autos etabliert werden. „Nach den ersten Betriebsmonaten zeigt sich, dass das System gut funktioniert und auch gut angenommen wird. Daher verstehen wir den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger der Katastralgemeinden, das Pilotprojekt auch über das Stadtgebiet hinaus auszuweiten“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk (Die Grünen hatten bereits einen entsprechenden Antrag eingebracht, die NÖN berichtete).

Akzeptanz und Nachfrage sind wesentlich für Pilotprojekt LISA.Tulln

Für den Pilotbetrieb von LISA.Tulln war es ursprünglich nicht vorgesehen auch die Katastralgemeinden anzufahren, da dadurch mehr Fahrzeuge benötigt würden und die Bündelung von Fahrten schwieriger würde. Aber für das Pilotprojekt ist das Erproben neuer Mobilitätsformen und vor allem die Akzeptanz und Nachfrage bei den Nutzerinnen und Nutzern wesentlich. So beschloss der Gemeinderat am 27. Juni folgende Optimierungen, die beide ab September 2023 in Kraft treten:

1. Erweiterung LISA.Shuttle auf Süd-KGs: Die südlichen Katastralgemeinden Nitzing, Frauenhofen, Staasdorf und Kleinstaasdorf werden aufgrund der relativ kurzen Distanzen ab September mit jeweils 1-2 Haltepunkten ins das Betriebsgebiet aufgenommen. Das bedeutet, dass das Shuttle zum VOR-Tarif dann auch von bzw. nach Nitzing, Frauenhofen, Staasdorf und Kleinstaasdorf gebucht werden kann. Die für die weitere Dauer des Pilotprojektes anfallenden jährlichen Mehrkosten in der Höhe von rund 7.000 Euro trägt die Stadtgemeinde Tulln. Fahrten mit dem normalen Anrufsammeltaxi werden für diese Katastralgemeinden im Gegenzug nicht mehr gefördert.

2. Förderung Anrufsammeltaxi für Nord-KGs und Langenlebarn: Die Ausweitung des LISA.Shuttles für Langenlebarn, Neuaigen, Trübensee und Mollersdorf kann derzeit noch nicht erfolgen. Aufgrund der größeren Distanzen wäre eine größere Anzahl an Fahrzeugen und Fahrerinnen und Fahrern erforderlich. Die dafür notwendige Neu-Ausschreibung ist erst nach Ende der dreijährigen Pilotphase möglich. Als Ersatzlösung wird die Stadtgemeinde Fahrten für das normale, von Taxi Berger betriebene Anrufsammeltaxi finanziell stärker fördern.