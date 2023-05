SPÖ Bezirksmaifeier im Königstettner Schlosshof

„Es ist ein besonderes Jubiläum heuer die Maifeier im Schlosshof zu feiern“, freut sich Bundesrätin Doris Hahn über die Wahl der Lokalität des heurigen 1. Mai-Bezirksfestes in ihrer Heimatgemeinde. „Denn heute vor exakt 50 Jahren fand hier die Maifeier mit Bruno Kreisky statt.“

Zahlreiche Gäste, u. a. Marion Török, Johann Horst Scheed, Hermann Haneder, Helmut Cerwenka, Günter Kraft, Heimo Stopper, Franz Reissner und viele weitere SPÖ-Funktionäre ließen sich das Fest nicht entgehen. Als besonderen Ehrengast durfte man Sven Hergovich begrüßen. In seiner Rede kritisierte er die ÖVP-Koalition mit der FPÖ: „Der schreckliche Sven bei Wickie und den starken Männern hat die ÖVP nachhaltig traumatisiert.“ Hergovich ergänzte, dass sich seiner Meinung nach in Niederösterreich so gut wie nichts verändern werde. Er wünschte: „Freundschaft, ein Hoch auf den ersten Mai.“ Anschließend ging er durch die Reihen und plauderte mit den Gästen.

Heuer wurde der 1. Mai-Aufmarsch anders angelegt: Der Tag der Arbeit wurde diesmal in Form eines Familienfestes zelebriert. Der Pensionistenverband wartete mit Kaffee und Süßspeisen auf, für Speis und Trank sorgten Herbert Walder und sein Team. Köstliche Waffeln und Bowle gab es beim Stand der Jungen Generation. Großriedenthaler Wein wurde bei der Achtlbar ausgeschenkt. Die Kinderfreunde unterhielten die Kleinen mit lustigem Spiele-Programm. Auch das Kinderschminken war äußerst beliebt.

Das Fest startete mit einem Frühschoppen der Blasmusik Königstetten. Später unterhielten „Pimpfy & Friends“ mit Austro- bis Rockmusik. Weiteres Highlight der Veranstaltung war eine große Tombola mit vielen tollen Preisen.

