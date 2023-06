„Rudolf Berger ist für sein soziale Engagement bekannt.“

Die erste Fleischerei wurde 1890 von Herrn Michael Berger eröffnet. Seit diesem Jahr, also seit 133 Jahren, widmet sich die Firma Berger dem Schinkenhandwerk und verfügt mittlerweile über vier Filialen sowie vier Abholmärkte in Niederösterreich und Wien. Mittlerweile ist die Firma Berger mit rund 550 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in der Region und weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt.Im Jahr 2003 hat Rudolf Berger das Familienunternehmen in der 4. Generation übernommen. Unter seiner Leitung wurde das Unternehmen weiter ausgebaut, das nachhaltige Konzept „Regional-Optimal“ ins Leben gerufen und eine Solarthermie- und Photovoltaikanlage errichtet, mit der der heimische Schinkenhersteller bei der Produktion auf die Kraft der Sonne setzt. Für dieses vorbildliche Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde die Firma Berger 2014 mit dem Daphne Award in Bronze und dem Helios Award in Gold ausgezeichnet.

„Rudolf Berger ist für sein soziales Engagement bekannt, so unterstützt er immer wieder karitative Anliegen in der Gemeinde.“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.

2015 wurde die Berger Tierwohlinitiative gegründet, die von der Universität für Bodenkultur wissenschaftlich begleitet wird. Die Verbesserung des Stallklimas, die Einhaltung der Grundregeln der Tierhaltung und damit die Steigerung des Tierwohls stehen dabei im Vordergrund. Weiters setzt die Firma Berger auf nachhaltige Verpackungen, wodurch jährlich 24 Tonnen Kunststoff eingespart werden können. Für die Marktgemeinde Sieghartskirchen ist es eine Bereicherung, ein so großes und modernes Unternehmen, für das Nachhaltigkeit und Qualität immer eine große Rolle spielen, in unserer Gemeinde zu haben.

Anlässlich seines Jubiläums überreichte Bürgermeisterin Josefa Geiger Rudolf Berger für seine verdienstvollen Leistungen den Ehrenring der Marktgemeinde Sieghartskirchen. Dies ließen sich auch Geschäftsführender Gemeinderat Josef Brandfellner, Geschäftsführender Gemeinderat und Bundesrat Andreas Spanring, Gemeinderat Yasmin Dorfstetter, Geschäftsführende Gemeinderätin Sascha Sulzer,Claudia Berger, Vizebürgermeister Gerald Höchtel und Amtsleiter OSekr. Andreas Knirsch nicht entgehen.