„Jeder Mensch hat zwei Grundbedürfnisse, Verbundenheit sowie Autonomie und Wachstum“, begrüßte Bürgermeister Peter Eisenschenk die geladenen Gäste zur feierlichen Verleihung des Ehrenzeichens und des Bürgerrechtes der Stadt Tulln im Atrium, bei dem Menschen vor den Vorhang geholt wurden, die sich um die Stadt Tulln große Verdienste erworben haben.

Das Ehrenzeichen der Stadt Tulln wurde an Hermann Lehrbaum, Johann Löscher und Alfred Seibt verliehen.

Mit dem Bürgerrecht der Stadt Tulln wurden Gemeinderätin Annemarie Eißert, Stadtrat Hubert Herzog, Vizebürgermeister Rainer Patzl und Gerlinde Zickler gewürdigt.

Eisenschenk gab zu jedem Geehrten einen kurzen Einblick in dessen Lebensgeschichte.

Der Landmaschinenschlosser Hermann Lehrbaum, Funktionär beim Kulturverein Neuaigen, „bewies extremes Engagement und war vielen Menschen Stütze in den Vereinen“.

„Urtullner“ Alfred Seibt war 30 Jahre in der Zuckerfabrik beschäftigt und begann mit 14 Jahren seine ersten Mesnerdienste in der Pfarre St. Stephan, erlebte 15 Kapläne und fünf verschiedene Pfarrer, „er war und ist ein Fels in der Brandung und aus der Pfarre St. Stephan nicht mehr wegzudenken.“

Mesner Johann Löscher wurde 1972 in den Dienst in die Pfarre St. Severin gerufen, arbeitete fast 30 Jahre beim Bundesheer und „hat den Blick für Kleinigkeiten, der so wichtig ist, damit das Große nicht verloren geht.“

Gemeinderätin Annemarie Eißert „ist mehr Diener als Herrscher“. Eisenschenk strich ihre Disziplin und Demut hervor. Ebenso ihre tiefe Verwurzelung und Identifikation mit der Stadt sowie ihre sportliche Seite – Annemarie Eißert war Landessiegerin im 60 Meter Lauf.

Eisenbahnliebhaber Stadtrat Hubert Herzog „hat ein weites Herz, das Ziel muss sein, dass Menschen zusammenkommen und er sucht das Verbindende unter den Fraktionen.“

Seit 2000 stützt Vizebürgermeister und Stadtrat Rainer Patzl maßgeblich die Grünen, er ist begeisterter Quizzer, war Marathonläufer und sucht den Dialog, denn „eine gemeinsame Linie führt zu gemeinsamen Erfolgen.“

2012 erhielt Obfrau im Verein „Miteinander leben“ Gerlinde Zickler das Ehrenzeichen der Stadt. Sie ermuntert Mitmenschen, das Leben anzunehmen und zu lieben, ist künstlerisch kreativ. „Sie ist die personifizierte Ernsthaftigkeit um die Würde des Menschen.“