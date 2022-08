Walangriff beim Segeln im Atlantik: Tullner Familie auf Abenteuerreise

Werbung Wagram im Weritas: Anzeige Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen – Stefanie und Michael Jirgal können das mit Fug und Recht behaupten. Im Juli des Vorjahres starteten sie zusammen mit ihren Kindern Emilia und Raphael sowie Hund Ronja und Katze Tietzi ein Familienabenteuer. Sie tauschten für ein Jahr ihr Haus in Tulln gegen das Segelboot „Hakuna Matata“ in Griechenland.

„Die ersten Wochen auf See, die Zeit, um das Boot und den Alltag der kommenden Monate mit allen Herausforderungen kennenzulernen, führten uns zu mehreren griechischen Inseln und zum Peloponnes“, berichtet Stefanie Jirgal in ihrem Reiseblog.

September und Oktober in Sizilien und Sardinien, Halloween in Mallorca und die nächsten sechs Wochen in Spanien – es gab keine im Vorhinein detailliert geplante Route. Die Tour sollte allen Beteiligten gefallen und man musste auch immer wieder Stopps für Reparaturen am Boot berücksichtigen.

Planänderung für Weihnachtsfeier

Nur einen Wunsch hatte die Familie, als sie den Entschluss zu diesem Segelabenteuer fasste: „Wir wollten Weihnachten auf Lanzarote feiern. Es ist für uns die schönste der Kanarischen Inseln“, erzählt Stefanie Jirgal. Aber dieser Traum zerplatzte, weil sich herausstellte, dass die Passage dorthin zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Gibraltar, die Südspitze der iberischen Halbinsel, wurde die neue Weihnachtsdestination.

Aber am 29. Dezember heiß es dann „Leinen los“ Richtung Lanzarote, fünf Tage und Nächte auf See. Auf dieser Strecke kam es zu einer unliebsamen Begegnung.

„Wir waren gerade auf der Höhe von Tanger (Marokko). Ich saß am Ruder, das Boot fuhr mit Autopilot. Plötzlich gab er das Signal für eine Störung und ich griff sofort ins Ruder. Es gab einen wahnsinnigen Schlag und ich konnte das Ruder selbst mit beiden Händen nicht festhalten. Im nächsten Moment tauchte an Steuerbord ein größerer Orca auf und wir schauten uns direkt in die Augen“, erinnert sich Stefanie Jirgal. „Wir hatten von den Wal-Boot-Interaktionen gehört, aber nicht im Dezember damit gerechnet.“

Zwei Schwertwale schwammen um das Boot, tauchten darunter hindurch und stießen gegen das Ruder.

Was ist zu tun bei Wal-Boot-Interaktionen?

„Man kann ein Segelboot gerade im Atlantik nicht einfach so anhalten, darum drehten wir bei und fuhren langsam rückwärts“, schildert die erfahrene Seglerin. Daraufhin ließen die Orcas vom Boot ab und entfernten sich schnell.

Beim zweiten Versuch, die Fahrt fortzusetzen kamen die beiden Orcas jedoch wieder zurück. „Wir segelten erneut rückwärts, diesmal für 20 Minuten. Danach konnten wir unsere Reise unbehelligt fortsetzen. Wir haben uns von den Orcas nie bedroht gefühlt. Als sie unter uns durchtauchten und an Rumpf und Kiel stießen, hat mich das an einen Hund erinnert, der einem Fahrradfahrer in die Reifen beißt“, meint Stefanie Jirgal.

Ende Jänner machte die Familie einen mehrwöchigen Heimaturlaub. Das Boot brauchte eine größere Wartung und auf Stefanie und Michael Jirgal, die während der ganzen Reise ihre berufliche Tätigkeit nicht unterbrochen hatten, warteten einige Termine in Österreich und auch die Familie und Freunde zuhause.

Nach sechs Wochen waren sie zurück in Lanzarote, blieben noch einige Zeit auf den Kanaren und kehrten über Madeira und Porto Santo wieder zurück ins Mittelmeer. Barcelona war der Endpunkt des Abenteuers. Seit kurzem sind Stefanie und Michael Jirgal wieder Binnenländler in Tulln.

