Spazierend durch Tullns Geschichte

Tulln ist bekannt als eine Einkaufsstadt, die Stadt an der Donau und als Gartenhauptstadt (und für seine Kreisverkehre, neben vielen weiteren Besonderheiten). Viele Einzelheiten der faszinierenden Geschichte dieses alten Zentrums für Handel, Verkehr und Kultur sind allerdings auch manchen langjährigen Tullnern nicht geläufig. Um diesem Missstand abzuhelfen, empfiehlt sich für alle Bewohner und Gäste der schönen Blumenstadt eine lockere Einführung in die Geschichte Tullns.

Die geprüften Stadtführerinnen Andrea Maschke, Barbara Specht-Godai und Claudia-Maria Behling bieten zu diesem Zweck regelmäßige Spaziergänge quer durch das alte und neuere Tulln an. Ausgehend vom Tourismus-Info Büro am Minoritenplatz 2 kann man in gemütlicher Atmosphäre die wichtigsten Wegpunkte der Stadt ergehen – und derer sind viele. Entlang der Donau lernt man die Geschichte Tullns von der Römerzeit über Egon Schiele bis in die Neuzeit kennen. Die Tour geht dann über die Pfarrkirche St. Stephan und den Karner (mit der seltenen Gelegenheit, auch die Krypta im Keller des Karners besichtigen zu können) und endet schließlich am Hauptplatz, der sein Antlitz – ebenso wie die Stadt – in den letzten Jahren stark gewandelt hat.

Die Führung mit einer der sichtlich begeisterten Stadtführerinnen macht viel Spaß und ist für Groß und Klein geeignet. Man braucht keine tieferen Kenntnisse über die Stadtgeschichte , um den Rundgang zu genießen. Aber auch Urtullner werden so manche neuen Erkenntnis über ihre Heimatstadt mitnehmen.

In diesem Jahr gibt es noch Stadtrundgänge am 3. September und 1. Oktober, die jeweils um 14 Uhr beim Tourismus-Info Büro am Minoritenplatz 2 starten. Erwachsene zahlen für den circa eineinhalbstündigen Spaziergang € 15, Schüler € 10, und NÖ-Card-Besitzer zahlen 20% weniger. Weiters gibt es heuer noch zwei spezielle Themenspaziergänge – am 8. September zum Thema „Comagenis, Tullina, Tulne, Tulln – ein Streifzug von der Antike bis zur Neuzeit“ und am 13. Oktober „Moderne Kunst in Tulln – von Egon Schiele zur Kunstwerkstatt“.