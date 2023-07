Anton Mantler - ein Leben für das geschriebene Wort

Geboren in Großriedenthal in Niederösterreich, lebt der Dichter Anton Mantler seit 1969 in Wien. Nach einem Studium der Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte war er freier Mitarbeiter in verschiedenen Printmedien und im ORF. Dazu war Anton Mantler von 1983 bis 2007 Mitarbeiter in unterschiedlichen Funktionen in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek – zunächst für den Bereich Theater und Medien, danach zuständiger Sachbearbeiter in den Aufgabenfeldern der Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation. Neben seinem beruflichen Engagement für das geschriebene und gesprochene Wort ist der Lyriker Mitglied der IG Autoren und des Österreichischen Schriftstellerverbandes.

Anton Mantler Foto: Helga Nessler

Insgesamt zeigte sich Anton Mantler in den vierundzwanzig Jahren seiner Tätigkeit an der Wiener Stadt- und Landesbibliothek für fünf Ausstellungen und die dazu gehörenden Katalogsveröffentlichungen verantwortlich. Neben all diesen Tätigkeiten fand er die Zeit für die Mitarbeit an einer großen Enzyklopädie über den Zeitraum von 1790 (Ende der josephinischen Ära) bis 1918 (Ende des Ersten Weltkrieges) und war schließlich auch Theaterreferent.

Sein literarisches Schaffen kennt zwei Standbeine: einerseits publiziert Anton Mantler wissenschaftliche Essays, daneben führt er mit lyrischen Texten und Kurzprosa eine mindestens ebenso produktive Feder. Seit frühster Kindheit bringt Anton Mantler seine Empfindungen und Eindrücke zu Papier, am liebsten in den Abend- und Nachtstunden.

Anton Mantler Foto: Helga Nessler

Als Lyriker ist Anton Mantler ein Freund der Komprimierung, des Zuspitzens auf manchmal nur einzelne relevante Worte, die dafür umso prägnanter wirken. Passend zur lyrischen Form ist der Inhalt seiner Texte oftmals die Beobachtung intimer wie stiller Momente, die ihre Tragweite erst beim langsamen und wiederholten Lesen entfalten. Neben vielen anderen Themen sind auch Landschaften wie Südtirol, Böhmen und sein Geburtsort Großriedenthal in Niederösterreich Gegenstand seiner Kurzerzählungen und lyrischen Epigramme. Ebenso gehört Assoziationspoetik mit überraschenden Entdeckungen zu seinem Schaffen.

Anton Mantler Foto: Helga Nessler

Seine Motive findet der zumeist nachtarbeitende Lyriker beim „Zeitunglesen, beim Beobachten, Wut kriegen, in Rage sein“. Für den fleißigen Dichter ist „ein gefüllter Papierkorb auch ein Zeichen für Kreativität“ und motiviert ihn auch bei kreativen Durststrecken zum Weiterarbeiten. Seine Leidenschaft gilt (nicht nur) dem Wiener Vorstadttheater, ebenso den großen österreichischen Klassikern wie Johann Nestroy, Hugo von Hofmannsthal und Marie von Ebner-Eschenbach.

Seine bisher erschienenen Werke umfassen die Titel „Gedichte“ (1993), „Rouge et Noir“ (1997), „Wege – Zeichen. 1993-2004“ (2004) und „Einsame Elchkuh knabbert an Apfelbäumen“ (2007). Im Herbst erscheint ein neuer Lyrikband aus der Feder des Autors. Keinesfalls lediglich ein stiller Schreiber in der Klause, liest Anton Mantler vielmehr gerne und oft seine Lyrik in literarischen Abendveranstaltungen.

Cover "Versuchte Nähe" Foto: Anton Mantler

Die nächste Lesung des Dichters wird am 5. September im Café Amadeus (1150 Wien, Märzstraße 4) ab 19 Uhr unter dem Motto „Ich nehme die Sonne und drehe an ihr“ stattfinden. Bei dieser Gelegenheit stellt Anton Mantler seinen neuesten Band „Versuchte Nähe“ vor. Unter anderem wird er einen Auszug aus der in Arbeit befindlichen größeren Erzählung "Veilchenduft oder Im Schwitzkasten" lesen.

Mehr über Anton Mantler erfährt man auf seiner Website mantler.weebly.com