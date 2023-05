Zwei Tage Hörkunst in St. Andrä-Wördern

St. Andrä-Wördern Wein und Musik verbindet eine uralte Tradition. Diesen Gedanken greift das neue Festival in besonderer Weise auf und stellt die Kunst des Hörbarmachens und des Zuhörens in den Mittelpunkt. Geboten werden Konzerte, Lesungen, Hörspiele, sowie Klanginstallationen unterschiedlichster Genres und Stile: Blasmusik und Chor treffen auf Elektronik, Hörspiel trifft auf Stille, Wienerlied auf Punk.

Ganz St. Andrä-Wördern wird zum Schau- und Hörplatz. Bei der Open-Air-Eröffnungsveranstaltung am Dorfplatz am 26. Mai ab 18 Uhr werden musikalische Kostproben präsentiert und das Festival-Motto vorgestellt: „Vergessenes“ in Erinnerung rufen, „Verschwundenes“ wiederentdecken, „Vernachlässigtes“ wieder schätzen. In einem Hörspiel geht es um den „Blinden Laber“, einen blinden Straßenmusikanten am Eingang zur Hagenbachklamm, um die ehemals ortsansässige Dichterin Ottilie Mayer-Bibus und um den „Breitwieser Schani“, den „Robin Hood“ des Wienerwalds, der in seiner Villa verhaftet wurde. Ab 21 Uhr präsentieren verschiedene Bands im Mainstreetsaal „Wildes & Lautes“, unmittelbar neben „Musik in Stille“: die Pfarrkirche von St. Andrä-Wördern wird zur „Klingenden Kirche“ mit Chormusik-Kompositionen.

Günter Haumer singt Operetten-Stücke von Edmund Eysler

Auch am 27. Mai gibt es einzigartige Konzerterlebnisse: Ab 16 Uhr singt Opernsänger Günter Haumer Operetten-Stücke von Edmund Eysler im Garten dessen einstiger Villa. Ab 17.30 Uhr gibt es Audio- und Videoaufnahmen zu Eysler in der Eisdiele „Eisfux“. Schließlich wird mit dem Festivalheurigen „Zur schönen Aussicht“ ab 19 Uhr dem Dorf St. Andrä-Wördern einen Abend lang auch ein Stück Kulturgeschichte zurückgegeben, da es trotz einer Jahrhunderte alten Weinbautradition keinen eigenen Heurigen mehr hat.

