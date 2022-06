Wer wird „Tullns next Shopping Queen/King“?

Werbung

Die Innenstadt Tullns prämiert heuer erstmals ihre stilsichersten Kundinnen bzw. Kunden, denn das Unternehmensservice der Stadtgemeinde hat zum Wettbewerb um „Tullns next Shopping Queen/King“ aufgerufen.

Nach der Bewerbungsphase wurden aus fast 50 Einreichungen Christian Katholitzky, Daniela Petrovic, Danijela Biresic und Sigrid Schmidt ausgesucht.

Die vier ausgewählten Kandidaten, drei Frauen und ein Mann, waren bereits in den Geschäften der Tullner Einkaufsstraßen, am Hauptplatz und in der Rosenarcade shoppen, um ihre schönsten Sommer-Party-Outfits zusammenzustellen.

Ansehen und für das beste Outfit mitvoten kann man bis 30. Juni auf www.tulln.at/tullnsnextshoppingqueen-king . Jeder kann abstimmen, welcher Look das Motto „Finde dein perfektes Sommer Party-Outfit“ am besten getroffen hat. Unter allen, die abstimmen, werden Tullner Einkaufsgutscheine verlost. Wer „Tullns next Shopping Queen/King“ wird, entscheidet somit jeder Teilnehmer und eine Jury.

Am 2. Juli im Rahmen des „Hello-Summer“-Schulschlussfestes kann man um 11 Uhr in der Rosenarcade vorbeikommen, wenn die Kandidaten ihre Outfits am Laufsteg präsentieren, die Jury ihre Punkte vergibt und nach dem Auszählen von Online- und Juryvoting der Gewinner gekürt wird.

