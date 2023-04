Rosenarcade Tulln ist voll vermietet

Im 15. Jubiläumsjahr des Einkaufszentrums am Hauptplatz hat Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer eine gute Nachricht: „Wir sind zum aktuellen Zeitpunkt vollständig vermietet.“ Erst vor wenigen Wochen konnte die neue Fielmann-Filiale eröffnet werden. Der jüngste Coup wird durch zwei Shop-Rochaden möglich gemacht: Handy-Shop Paun und Klipp übersiedeln in neue Stores im zweiten Obergeschoß, wo sie ab Mitte April zu finden sein werden.

Durch die Zusammenlegung von Shops werden im zweiten Obergeschoß 400 Quadratmeter Verkaufsfläche für einen Neuzugang frei: Pepco, Spezialist für Kinderbekleidung, der auch Damen- und Herrenmode sowie Haushaltsartikel, Accessoires, Spielzeug und Schreibwaren anbietet. Die Marke ist mit mehr als 3.000 Filialen in Europa, davon 63 in Österreich, vertreten. „Damit zeigt sich unser Shop-Mix weiterhin ausgewogen attraktiv“, betont Gfrerer. Mit rund 300 Arbeitsplätzen zählt das Einkaufszentrum zu den größten Arbeitgebern der Region.

Weniger Frequenz, mehr Pro-Kopf-Umsatz

Im Rückblick auf 2022 sagt die Center Managerin: „Nach sehr intensiven Pandemie-Jahren haben wir wieder zur Normalität gefunden. Wir haben einige erfolgreiche Events für Familien und Kinder veranstaltet.“ Im ersten Quartal 2023 liegen die Umsätze der Shops gesamt aktuell sieben Prozent über 2019 (ein wirtschaftlich sehr starkes Jahr und zugleich Vorkrisen-Niveau).

„Das stimmt positiv für den weiteren Verlauf des Jahres, obwohl die Besucherinnen- und Besucher-Frequenz leicht unter jener von 2019 liegt“, sagt Gfrerer. Diese Tendenz habe sich bereits im letzten Jahr stark abgezeichnet: Die Frequenz liegt noch leicht unter dem Vorkrisen-Niveau, während der Pro-Kopf-Umsatz gestiegen ist.

Das Erfolgsgeheimnis der Rosenarcade sieht sie auch im starken regionalen Zusammenhalt in Tulln. Der Schulterschluss mit der Stadtgemeinde mit gemeinsamen, neuen Projekten und Events trage zur Belebung der Innenstadt bei. Lob zollt Gfrerer last but not least auch den Tullner Kundinnen und Kunden: „Sie zeigen sehr hohe Treue zu ihren lokalen Händlerinnen und Händlern.“

Das 15-Jahr-Jubiläum wird übrigens am Samstag, 3. Juni, mit eigenem Gutscheinheft und Eventprogramm für Jung und Alt gefeiert.

