Rosenarcade Tulln: Pepco eröffnet, aus Esprit wird „ZERO“

Buntes Treiben in der Rosenarcade Tulln: Ein Shop wechselt Marke, ein neues Geschäft entsteht und ein beliebtes nimmt Abschied.

„Wir schließen. Alles reduziert“, liest man beim Delka-Eingang im Erdgeschoß. Die Kette zieht sich aus Österreich zurück – für das Einkaufszentrum kam das überraschend. „Wir haben über die Vorhaben und Probleme der Salamander/Delka-Gruppe ebenfalls aus den Medien erfahren“, sagt Center Managerin Katharina Gfrerer. Und: „Es gab auch danach noch keine Kontaktaufnahme seitens der Salamander-Gruppe. Es besteht daher ein aufrechter Bestandsvertrag.“ Die Rosenarcade will die weiteren Entwicklungen abwarten. „Wir gehen davon aus, dass sich die Salamander-Gruppe demnächst mit Lösungsansätzen mit uns in Verbindung setzen wird“, ist Gfrerer zuversichtlich.

Optimistisch ist die Center Leiterin auch beim zweiten Schuh-Geschäft, das kürzlich sperren musste: dem Reno im ersten Obergeschoß. Nach dem Konkurs im Frühling war der Verwalter tätig, Mitte Juni hat das Tullner Einkaufszentrum die Geschäftsfläche zurückbekommen. „Wir sind in Verhandlungen mit unterschiedlichen Interessenten“, hofft Gfrerer, dass hier bald Neues entsteht.

„ZERO“ für Damen, „LERROS“ für Herren

Und wenige Türen weiter ist das schon fix: Aus dem Esprit, ebenso im ersten Obergeschoß, wird „ZERO“. „Der Betreiber des Stores hat sich entschlossen, die Marken zu wechseln, und möchte mit ,ZERO' einen Store für Damen und Herren eröffnen“, erklärt die Zentrumsmanagerin. Schon jetzt gibt es im Store eine Auswahl aus der aktuellen „ZERO“-Kollektion.

„Mit frischen starken Farben und Mustern, die von den Kundinnen in der Rosenarcade richtig gut angenommen wird“, freut sich Gfrerer, „mit der elegant-sportiven ,LERROS' Mode wird das Textilangebot für Herren in der Rosenarcade perfekt erweitert.“ Ab Ende August wird der Store auf die beiden Marken umgestellt, bis dorthin läuft der Räumungsverkauf der Esprit-Ware.

Pepco eröffnet diesen Donnerstag

Ebenso neu: Der Allround-Shop Pepco eröffnet diesen Donnerstag, 20. Juli. Gfrerer betont: „Mode, Accessoires, Haushaltsartikel, Spielzeug und Schreibwaren sind hier zu leistbaren Preisen zu finden.“ Über 3.000 Filialen hat die Kette in Europa, in Österreich aktuell 63.

In der Rosenarcade ist Pepco im zweiten Stock zu finden – in neuen Räumlichkeiten. Die verbundene Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern wurde frei, weil Klipp und Handyshop Paun übersiedelt sind. Die beiden Shops sind weiterhin im zweiten Obergeschoß, aber nun in zwei neuen Stores.