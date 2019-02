„Das Dunkel ausleuchten, firefly heißt ja übersetzt Glühwürmchen“, erklärte Projektleiter Christoph Sackl, denn „Behinderung ist kein Hindernis, wenn man sie zu keinem macht.“

Bereits zum dritten Mal legten die vom Firefly Club ausgebildeten Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ihre CDs auf und fungierten mit Begeisterung als professionelle DJs. „Meine Lieblingsband sind die Beatles“, erklärte einer der Burschen.

„Wir werden regelmäßig gebucht, in Wien, auch in Graz, das Projekt macht allen große Freude“, weiß Sackl. Die Doppelbedeutung von firefly wurde an diesem Abend sichtbar: Mit Feuer, Flamme und Freude agierten die DJs in der KWT. Im Firefly Club werden seit 2012 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu professionellen DJs ausgebildet.