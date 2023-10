Große Feuerwehrübung im Stift Klosterneuburg

Am Donnerstag fand eine Übung im Stift Klosterneuburg statt. Annahme war ein Brand in den weiträumigen Kellergeschoßen des Stiftes: Wo Verpackungsmaterial gelagert ist brach ein Brand aus. Mehrere Personen sind vermisst. Der Rauch hat sich über Lüftungsschächte bis in die oberen Räumlichkeiten des historischen Gebäudes verbreitet. Die Betriebsfeuerwehr Stift Klosterneuburg alarmierte nach dem Eintreffen die Feuerwehren der Stadt Klosterneuburg und die Berufsfeuerwehr Wien.

Die Feuerwehrleute gingen im Gebäude mittels schweren Atemschutz vor um die abgängigen Menschen zu suchen und zu retten. Die Feuerwehr aus Wien brachte eine Drehleiter in Stellung und rettete hier eingeschlossenen Menschen aus dem Dachgeschoßbereich. Insgesamt waren 19 Personen zu retten. Nach zwei Stunden war die Übung zu Ende.

Die Übung wurde vom Branddirektor Josef Angelmayer und vom Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhart beobachtet. Nach der Übung lud das Stift Klosterneuburg die Einsatzkräfte zu einer kleinen Stärkung. Neo-Probst Anton Höslinger dankte den Feuerwehrfrauen und Männern für ihren Einsatz bei dieser Übung. Der Bezirkskommandant gratulierte im Namen aller Feuerwehrleute Anton Höslinger zu seiner Wahl als neuer Probst vom Stift Klosterneuburg.

Pressesprecher Stefan Öllerer: „Solche großen Übungen sind wichtig um die Zusammenarbeit der Feuerwehrkräfte aus dem Bezirk Tulln mit den Kameraden der Berufsfeuerwehr Wien in der praktischen Arbeit und im Führungsverfahren immer auf den aktuellen Stand zu haben.“

Folgende Feuerwehren mit 83 Feuerwehrleuten mit 16 Fahrzeugen nahmen an der Übung Teil