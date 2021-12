Corona-bedingter Nikolaus „light“ auch heuer im Bezirk Tulln

Zum zweiten Mal fällt der 6. Dezember in einen Lockdown. Der Besuch des Heiligen Nikolaus darf – wie schon im Vorjahr – nur mit Einschränkungen stattfinden.

Traditionelle Nikolausaktionen wie jene der Stadtgemeinde Tulln und des Fliegerhorsts in Langenlebarn oder die Nikolaus-Wanderung des Alpenvereins Sieghartskirchen fallen Corona-bedingt aus.

Der Hausbesuch eines Nikolaus-Darstellers ist – laut Information der Diözese St. Pölten - prinzipiell möglich. Er stellt einen beruflichen Zweck dar, womit eine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung besteht. 3G-Nachweis, Abstandhalten und FFP-2 Maske bei Unterschreiten des Mindestabstands sind Vorschrift.

Die Nachfrage bei der Tullner Pfarre St. Stephan ist trotzdem gedämpft. „Helmut Schneider ist für unsere Pfarre als Nikolaus unterwegs. Wir haben derzeit zwei private Anfragen, Kindergärten waren angemeldet, mussten aber dann absagen“, erzählt die Pfarrsekretärin Josipa Manduric.

Alternative Wege zum Nikolaussackerl

Einige Pfarren binden deshalb den Besuch des Heiligen Nikolaus in eine gottesdienstliche Feier ein. Hier gilt die Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz und der Nikolaus-Darsteller braucht ebenfalls einen 3G-Nachweis.

So kommt zum Beispiel der Nikolaus in Absdorf am Samstag, 4. Dezember, um 17 Uhr in den Kindergottesdienst und in der Pfarre Tulln St. Severin am Sonntag, 5. Dezember, um 10 Uhr in die Heilige Messe.

In den Volksschulen und Kindergärten werden vielerorts Nikolaussackerl bei internen Feiern verteilt. Der Nikolaus gilt als schulfremde Person und darf das Schulgebäude nicht betreten.

Eine Alternative gesucht und gefunden hat auch die Landjugend Tullnerfeld in Sieghartskirchen. Bei vorheriger Anmeldung bringt sie das Nikolaussackerl am 5. Dezember ab 17 Uhr vor die Haustür.