Weil er sie für Drogendealer oder Mafiosi hält, zückt ein 44-jähriger Mann im Februar ein Bundesheerfeldmesser und geht damit an einer Tankstelle in Einsiedl auf vier Männer zu. Er kennt keinen davon, doch er fühlt sich verfolgt und sieht sich selbst auch als Verfolger und zwar als einen, der sich wehrt. Einem der Männer verpasst er einen Kopfstoß gegen das Gesicht, den anderen droht er, er werde sie umbringen. Die Männer flüchten, der Angreifer schließlich auch.

So wie es in der Anklage steht, ist es auch passiert, sagt der Mann aus dem Bezirk St. Pölten vor Gericht. Es tut ihm extrem leid, sagt er weiter. „Ich dachte, die Männer reden schlecht über mich. Ich wollte bedrohlich wirken.“

Drogen nicht Ursache, aber Verstärker

Laut psychiatrischem Gutachten war der Mann zum Zeitpunkt der Tat in einem „akuten Wahnzustand“ und daher nicht schuldfähig. Allerdings bestehe die Gefahr, dass der 44-Jährige aufgrund seiner psychischen Krankheit in Zukunft ähnliche Taten begehen könnte. Auch wenn dieser sagt, er sei momentan medikamentös gut eingestellt. Der Einfluss von Drogen sei in diesem Fall nur ein zusätzliches Problem aber nicht die Ursache gewesen.

Der Mann ist vorbestraft wegen Körperverletzung, schwerer Nötigung gegenüber der Ex-Frau und wegen Urkundenunterdrückung. Der Schöffensenat entscheidet schließlich auf Basis des Gutachtens, den Mann in einer Anstalt für „geistig abnorme“ Rechtsbrecher unterzubringen.

Eine bedingte Nachsicht der Einweisung und stattdessen therapeutische Betreuung, so wie sie der Verteidiger forderte, ist laut dem Richter nicht möglich, weil der Mann zum jetzigen Zeitpunkt zu gefährlich sei. Das Urteil ist rechtskräftig.