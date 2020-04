Seit vielen Jahren betreibt Familie Battistin ihren Eissalon „Il Gelato“ in der Tullner Innenstadt. Um sich beim Klinikpersonal für seinen täglichen Einsatz zu bedanken, brachte sie jetzt eine Lieferung hausgemachtes Eis.

“Wir wollten einfach mal Danke sagen. Was Pflegepersonal, Ärzte, das gesamte Krankenhauspersonal gerade in Zeiten wie diesen leisten, ist bewundernswert. Deswegen möchten wir ihnen mit einer süßen Erfrischung Freude bereiten“, so Familie Battistin.

Das Universitätsklinikum Tulln dankt herzlich im Namen der Mitarbeiter, die sich die köstliche Erfrischung schmecken ließen.