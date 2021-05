„Fast alle Panini Sticker sind ausverkauft“, weiß Claudia Klaus von der Trafik Hausl am Tullner Hauptplatz. Der Sammelspaß ist fast am Höhepunkt, denn das Stickeralbum muss voll werden.

Inzwischen gibt es Tauschbörsen und auf vielen Plattformen können Sammler zu ihren fehlenden Stickern kommen und so zu vollen Alben. Auch untereinander, zum Beispiel in Schulen oder am Arbeitsplatz wird fleißig getauscht.

„Da gibt es keine Altersgrenze“

„Der typische Fußball EM-Sammler ist männlich, aber da gibt es keine Altersgrenze, vom Kind bis zum Pensionisten werden die Sticker gekauft“, informiert Claudia Klaus. Immer mehr ältere Sammler entdecken diese Leidenschaft für sich.

Das bestätigt auch Leonhard Pfiel von der Trafik in der Wilhelmstraße: „Zu fast 100 Prozent sind die Sammler männlich und ein Großteil davon 50 plus.“ Auch hier sind die Sticker fast ausverkauft, aber es gibt noch Restbestände.

Zu den Sammlern zählt auch der 2008 geborene Finn Kurzmann, der ein großer Fußball-Fan ist und auch selbst in der U14 beim SV Donau Langenlebarn spielt.

„Seit vielen Jahren sammle ich die Panini-Sticker bei Großveranstaltungen. Heuer hoffe ich, dass Österreich relativ weit kommt, meine Favoriten bei der Euro 2020 sind jedoch England und Frankreich“, erklärt der junge Fan, der die Europameisterschaft schon mit Spannung erwartet. Übrigens: Seit 1980 gibt es Panini Sticker und Alben zur Fußball-Europameisterschaft.