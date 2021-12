Tullner Händler hoffen nun auf treue Kunden

Große Erleichterung über das Ende des Lockdowns und große Freude über die Kundenanzahl am ersten Öffnungstag zeigte sich im Fachhandel am vergangenen Montag.

Zwölf Einkaufstage sind es noch bis Weihnachten und es stellt sich die Frage, ob sich die vorangegangenen drei Wochen Zwangssperre irgendwie kompensieren lassen.

„Wir sehen, dass das regionale Bewusstsein steigt.“Nina Stift, Modehaus-Chefin

Die Verärgerung, dass Diskonter, Lebenmittelhändler oder Drogeriemärkte ihr Non-Food-Sortiment in dieser Zeit uneingeschränkt verkaufen durften, hallt noch nach.

Optimismus versprüht aber Nina Stift, Chefin des gleichnamigen Modehauses: „Wir sehen, dass das regionale Bewusstsein steigt, vielfach haben wir gehört, dass die Menschen mit ihren Weihnachtseinkäufen abwarten, bis die Geschäfte wieder aufsperren. Das ist eine gute Tendenz.“

Aufzuholen sei der Ausfall der letzten drei Wochen wohl nicht, traditionell sei die zweite und dritte Adventwoche die umsatzstärkste Zeit vor Weihnachten.

Click & Collect nur Notlösung

„Ich bin froh, dass der Lockdown zu Ende ist“, betont Monika Resch, die Inhaberin der Trachtenstube Weber. „Meine Kunden wollen die Kleidung vor dem Kauf unbedingt probieren. Click & Collect funktioniert hier kaum. Aber jetzt bleiben doch noch einige Tage, um Weichnachtsgeschenke oder Gutscheine zu erwerben.“

Ähnlich sieht das Helga Steinböck von Papier-Bücher Jungwirth-Müller: „Wir haben zwar während des Lockdowns Bücher und einige Waren aus der Auslage verkauft, aber mit einem normalen Weihnachtsgeschäft ist das natürlich nicht vergleichbar. Und viele Produkte, zum Beispiel eine Füllfeder, will der Käufer in die Hand nehmen oder ausprobieren.“

Im Vorjahr haben viele Tullnerinnen und Tullner lieber vor Ort und nicht in den überfüllten Geschäften in Wien eingekauft. Darauf hoffe ich auch in den kommenden Tagen. “

Dem schließt sich Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer an: „Als innerstädtisches Einkaufszentrum hoffen wir, dass die Tullnerinnen und Tullner nach der Öffnung dem regionalen Handel die Treue halten und so ein Teil des Weihnachtsgeschäfts gerettet werden kann. Auch die Öffnung der Gastronomie mit 17. Dezember wird dazu nochmals maßgeblich beitragen.“

Angeboten wird hier wieder die Einpack-Station, an welcher die in der Rosenarcade gekauften Weihnachtsgeschenke sofort kostenlos eingepackt werden können.

„Nach den letzten 21 Monaten sind wir auch darin geübt, höchste Sicherheitsvorkehrungen umzusetzen, um ein absolut sicheres Einkaufen zu ermöglichen“, ergänzt Gfrerer.

Einkaufssonntag als Lichtblick

Am Sonntag, 19. Dezember, gibt es eine Premiere in Österreich. Alle vom Lockdown betroffenen Geschäfte dürfen an diesem Tag aufsperren. In Niederösterreich wird dann im Gegensatz zu Wien auch die Gastronomie wieder geöffnet sein.

„Ein Tag mehr ist viel bei elf Verkaufstagen“, ist Nina Stift erfreut über diese Regelung. Der Andrang der Kunden könne sich dann so besser verteilen. Auch die Rosenarcade will von der Sonntagsöffnung profitieren: „Aus heutiger Sicht werden alle unsere Shops öffnen – bis auf die Geschäfte des täglichen Bedarfs, denen dies nicht gestattet ist. Wir erwarten und erhoffen uns eine gute Frequenz“, meint Gfrerer.

Für alle, die trotz zusätzlicher Sonntagsöffnung nicht ausreichend Zeit finden, Weihnachtsgeschenke zu besorgen, hat der regionale Handel noch einen Tipp parat: Gutscheine sind immer eine Option.