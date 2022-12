Muckendorf unterstützt Bürger bei Strom-Eigenversorgung

Werbung

Energiewende, Klimawandelanpassung und Umweltschutz sind in der Gemeinde Muckendorf-Wipfing keine Fremdwörter: Die Errichtung mehrerer Photovoltaik-Anlagen und Beteiligung an einer Energiegemeinschaft sowie weitere Maßnahmen kennzeichnen den Beitrag der Gemeinde für eine nachhaltige und zukunftsfähige Welt.

Zu einem Beratungsgespräch bezüglich Energie- und Umweltfragen trafen sich kürzlich Bürgermeister Hermann Grüssinger und Amtsleiter Johann Holzmann mit Michael Gansch, Gemeindebetreuer der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu), am Gemeindeamt in Muckendorf-Wipfing. Grüssinger erklärt: „Die Gemeinde plant im Energiebereich die Errichtung mehrerer PV-Anlagen, um die Eigenversorgung mit Strom zu erhöhen.“

Weiters wird die Gemeinde auch Mitglied bei der Energiegemeinschaft Tullnerfeld werden, wo Privathaushalte und Betriebe mit Photovoltaik-Anlagen ihren überschüssigen Strom nicht ins Gesamtnetz einspeisen, sondern ihn direkt in die Region schicken können. Um die Baufrauen und Bauherren in Muckendorf-Wipfing bestmöglich zu unterstützen, stellt die Gemeinde nun außerdem den NÖ Bauordner kostenlos zur Verfügung. Dieser steht am Gemeindeamt zur Abholung bereit.

„Als Gemeinde ist es uns ein Anliegen, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihren Traum vom Haus verwirklichen können und einen Platz in unserer Gemeinde finden. Dabei stehen viele Entscheidungen an, die man heute trifft, jedoch noch Jahrzehnte nachwirken. Besonders, wenn es um eine nachhaltige, kosteneffiziente und energiesparende Bauweise geht. Der NÖ Bauordner enthält wichtige Informationen rund um das Thema Neubau, Checklisten und Planungshilfen“, zeigt sich Bürgermeister Hermann Grüssinger vom NÖ Bauordner begeistert.

Zusätzlich liegt am Gemeindeamt nun auch der Geschenkkatalog „Regional schenken“ auf, in diesem haben 46 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe rund 140 verschiedene geschmackvolle Geschenksets zusammengestellt. Dieser Geschenkkatalog kann auch auf www.soschmecktnoe.at/regional-schenken heruntergeladen und bestellt, oder bei der eNu angefordert werden: 02742/ 219 19.

