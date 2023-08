Die Stadt Tulln steht auf Ökostrom

Seit 2019 tritt die Stadtgemeinde Tulln mit ihrer Tochter Tulln Energie und in Kooperation mit der AAE als Stromhändlerin. Der Grund: Man will den Bürgerinnen und Bürgern günstigen, teilweise von den stadteigenen Photovoltaikanlagen produzierten Ökostrom anbieten. Offenbar mit Erfolg, denn während es in den letzten Monaten enorme Preisschwankungen am Energiemarkt gab, war die Tulln Energie als stets im untersten Preissegment für reinen Ökostrom und ist es noch heute.

Aktuell werden mehrere tausend Haushalte in ganz Österreich von der Tulln Energie mit Strom versorgt. Die Tulln Energie produziert mit ihren Photovoltaik-Anlagen pro Jahr rd. 3,5 Gigawatt-Stunden (GWh) sauberen Strom. Die Zahl möglicher Kundinnen und Kunden wird dadurch nicht limitiert. „Die derzeitige Marktsituation lässt es zu, dass wir aufgrund unserer Kooperation mit der AAE Naturstrom unbegrenzt Privatkunden aufnehmen“, erklärt Geschäftsführer Johannes Sanda.

Grüne Energie - zu 100 Prozent in Österreich produziert

Das Konzept ging auf: Rund 65 Prozent der Kundinnen und Kunden der Tulln Energie sind in Tulln bzw. im Bezirk beheimatet. Der Rest verteilt sich auf das ganze Land – denn der Wechsel zum Stromhändler Tulln Energie ist in ganz Österreich möglich. Geliefert wird grüne Energie aus zertifizierter Wasser-, Wind- und Sonnenkraft – und das zu 100 Prozent in Österreich produziert und zu einem günstigen Preis: Während es in den letzten Monaten enorme Preisschwankungen am Energiemarkt gab, war die Tulln Energie stets im untersten Preissegment für reinen Ökostrom und ist es noch heute: Obwohl mit 1. Juli der Strompreis bei zahlreichen Stromanbietern gesenkt worden ist, ist die Tulln Energie ist nach wie vor landesweit unter den günstigsten Ökostromanbietern. Wie das gelingt? „Ganz einfach, weil es unsere Kostenstruktur zulässt“, sagt Sanda.

Kapazitäten sollen weiter ausgebaut werden

Die Tulln Energie will ihre eigenen Kapazitäten ausbauen: Noch heuer beginnt die Installation der PV-Anlage neben der B19 in Richtung S 5 (0,35 GWh). Für 2024 sind geplant: Naturkraftwerk (2 GWh), PV-Anlage Deponie (5 GWh), PV-Anlage Einsiedl (5 GWh). „Und vielleicht realisieren wir auch ein kleines Wasserkraftprojekt mit 0,15 GWh“, sagt Sanda.

Bürgermeister Peter Eisenschenk steht voll und ganz hinter dem Tochterunternehmen der Stadt: „Es war und ist mir ein großes Anliegen, dass über die Tulln Energie relativ günstig Strom bezogen werden kann.“ Darüber hinaus sei das Anbieten von reinem Ökostrom „ein Gebot der Stunde im Sinne des Klimaschutzes, um die Welt für die nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten“.