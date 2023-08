Neun Gemeinden wollen am Wagram möglichst energieautark werden

Fragen der Leistbarkeit und Verfügbarkeit von Energie haben letztlich auch in der Region Wagram dazu geführt, dass es zur Gründung einer Energiegemeinschaft gekommen ist.

„Die Erneuerbare Energiegemeinschaft Wagram wurde im Herbst 2022 gegründet“, sagt Stefan Czamutzian, „jetzt geht es in die operative Phase, Anmeldungen sind bereits möglich.“ Czamutzian ist Manager der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Wagram, die bereits seit 2010 besteht. In ihr arbeiten die neun Gemeinden der Region zusammen, um die Region möglichst energieautark zu machen und Klimaschutzprojekte umzusetzen. Alles unter Begleitung der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Wagram.

Neun Gemeinden und eine Bank

Die Energiegemeinschaft Wagram stellt ein Vorzeigeprojekt für die Region dar, bestehend aus den Gemeinden Absdorf, Fels, Großriedenthal, Großweikersdorf, Hausleiten, Kirchberg, Königsbrunn, Stetteldorf und Tulln sowie der Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal. So soll der sauber in der Region produzierte Strom auch hier konsumiert werden. Die Grundlage wurde erst vor kurzem mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz geschaffen. Dabei schließen sich Produzenten, die beispielsweise Photovoltaikanlagen auf ihren Dächern haben, innerhalb eines Umspannwerkes mit Stromverbrauchern zusammen und nehmen diesen die überschüssige Energie ab.

„Ein regionaler Markt entsteht und die Energiegemeinschaften tragen wesentlich zur Energiewende bei“, erklärt der Obmann der Region Wagram, Franz Aigner. Die technische Abwicklung des Projektes liegt in den Händen der Tulln Energie, die sich eine langjährige Expertise in der Stromproduktion aufgebaut hat.

Bürgerbeteiligungen an PV-Anlagen

Ein wichtiges Projekt sind auch die Photovoltaik (PV) Bürgerbeteiligungen. In der Marktgemeinde Grafenwörth gab es die erste PV-Bürgerbeteiligung, Fels kann sogar mit drei Beteiligungsmöglichkeiten aufwarten - aufgrund großen Interesses. In der Marktgemeinde Großweikersdorf läuft ein derartiges PV-Bürgerbeteiligungsprojekt gerade an. Bürger können sogenannte Sonnenbausteine erwerben und bekommen dafür eine Rendite von 1,5 Prozent als „Sonnenbonus“ garantiert.