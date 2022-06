PV-Anlagen stehen im Bezirk Tulln hoch im Kurs

Werbung

Die Grünen im Bezirk Tulln drängen auf den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Landesgebäuden.

Umweltgemeinderat Bernhard Granadia setzt sich für den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Landesgebäuden ein. Foto: Die Grünen Tulln

„Alleine bei uns in Tulln gibt es einige Beispiele, wie die Landesfeuerwehrschule, die Bezirkshauptmannschaft oder das Gebäude der Straßenmeisterei“, sagt dazu der Tullner Umweltgemeinderat Bernhard Granadia.

Dorninger: 46 Mio. vom Landtag dafür genehmigt

Gute Nachrichten hat in diesem Zusammenhang der stellvertretende Leiter der Gebäudeverwaltung des Amts der NÖ Landesregierung, Karl Dorninger: „Wir haben hier landesweit viele Projekte vor.“ 46 Millionen Euro seien dafür auch bereits vom Landtag genehmigt worden.

Bis 2024/25 sollen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von maximal 20.000 kWp auf die Dächer von Landesgebäuden gebracht werden. Machbarkeitsstudien laufen, u.a. auch im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln. Auf allen Objekten, wo es möglich ist, wird die Installation sukzessive umgesetzt.

„Hauptsächlich geht es jetzt einmal um jene Gebäude, in denen der gesamte Strom, der auf den Dächern erzeugt wird, direkt verbraucht werden kann“, erklärt Dorninger, in erster Linie also Krankenhäuser sowie Pflege- und Betreuungszentren (PBZ).

PBZ und Uniklinikum Tulln sind für 2023 eingetaktet

Noch 2022 stehen elf Standorte auf dem Plan, wobei sich das aktuell aufgrund der angespannten Wirtschaftslage sehr schwierig gestalte.

„Wir sind stolz, dass überhaupt etwas möglich ist. Man bekommt kaum Elektriker und die Preise sind entsprechend hoch“, sagt Dorninger. Er geht aber davon aus, dass sich die Lage 2023 entspannen wird und dann auch mehr umgesetzt werden kann. PBZ und Universitätsklinikum Tulln sollen „aus heutiger Sicht“ 2023 PV-Anlagen auf die Dächer bekommen.

„Bei der BH Tulln gestaltet sich das schwierig: Ein denkmalgeschütztes Gebäude, direkt am Hauptplatz, das nicht viele mögliche Flächen bietet… aber wir schauen uns auch das an“, versichert der Gebäudeexperte.

Einen anhaltenden Trend zum PV-Ausbau vermeldet auch die EVN-Tochter Netz NÖ: Im Bezirk Tulln wurden alleine im Mai 181 Netzzugangsanträge gestellt. Gleichzeitig konnten 96 neue Anlagen fertig gemeldet werden. Das seien knapp dreimal so viele Anlagen wie noch im Mai des Vorjahres.

