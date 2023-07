Sonne statt Kohle: PV-Anlage in Dürnrohr versorgt bald 7.700 Haushalte

Nach einer langen Planungsphase ist es so weit: Dort, wo über 30 Jahre Strom aus Steinkohle produziert wurde, wird jetzt die Kraft der Sonne genutzt. Seit Ende Mai wird am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Dürnrohr eine 23,5 MWp Photovoltaikanlage errichtet. Ab Ende Jänner 2024 sollen die insgesamt 35.600 PV-Module dann mehr als 7.700 Haushalte mit Ökostrom versorgen.

„Niederösterreich ist das Bundesland mit den größten CO2-Einsparungen und dem meisten Ökostrom. Diesen Weg gehen wir weiter, wir wollen die erneuerbare Stromproduktion in den nächsten Jahren noch verdreifachen. 2023 wird dafür ein Rekordjahr, unter anderem erwarten wir 15.000 neue PV-Anlagen. Nicht jede davon ist so groß wie hier in Dürnrohr, gerade deswegen ist die Photovoltaikanlage ein absoluter Meilenstein. Und sie erzeugt eine enorme Menge sauberen Stroms, ohne dabei wertvolle Ackerflächen zu verbrauchen“, so ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Auch Marion Török, Bürgermeisterin von Zwentendorf sieht die Entwicklung positiv: „Die Marktgemeinde Zwentendorf ist schon seit Jahrzehnten ein Standort der Energieproduktion. Dass nach dem Kohlekraftwerk Dürnrohr nun eine große PV-Anlage folgt, ist ein klares Zeichen in Richtung einer erneuerbaren Energiezukunft.“

Großer Schritt, um „ambitionierte Ziele“ zu erreichen

Dürnrohr bleibt zentraler Energieknoten.Die EVN rechnet mit einer Jahreserzeugung von 27,3 GWh. „Mit der Photovoltaikanlage auf den ehemaligen Kohlehalden des Kraftwerks Dürnrohr kommen wir unseren ambitionierten Zielen einen großen Schritt näher. Immerhin will die EVN bis 2030 die PV-Leistung auf 300 MW ausbauen. Im Rahmen von ,Wir fürs Klima', der EVN Klimainitiative, wird die EVN außerdem ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2034 um rund 60 Prozent reduzieren“, so EVN Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

Der innovative Standort wird weiterentwickelt: Hier nutzt die EVN 500.000 Tonnen Haus- und Gewerbemüll pro Jahr als Brennstoff zur Strom- und Wärmeerzeugung. Aus dem Müll wird Strom für 170.000 Haushalte und Fernwärme für die Landeshauptstadt St. Pölten erzeugt. Auch Industriebetriebe werden von Dürnrohr aus mit Energie versorgt.

Künftig soll dort neben der Photovoltaik-Anlage auch der niederösterreichische Klärschlamm einer sinnvollen Verwertung zugeführt und zur Strom- und Wärmeerzeugung verwendet werden. In nächster Zeit wird die EVN über 20 Millionen Euro in den Standort Dürnrohr investieren.