Am ehemaligen Gelände der landwirtschaftlichen Fachschule Tulln wurden beim Energy Globe Award Niederösterreich wieder die besten Umweltprojekte aus Niederösterreich ausgezeichnet. Insgesamt wurden 60 Projekte eingereicht.

Die Vielfalt und Qualität der Einreichungen war überwältigend und stellte die Jury vor die große Herausforderung, die Besten auszuwählen.

Auch Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, der die Preise überreichte, zeigte sich begeistert.

Yspertal-Schüler überzeugten mit „intelligentem Komposter“

Vergeben wurden die Awards in den Kategorien Erde, Feuer, Jugend, nachhaltige Gemeinde sowie in der Sonderkategorie „Sustainable Plastics“.

In der Kategorie Erde gewann die Klima- und Energiemodellregion Thayaland mit einer thermischen Sanierungsoffensive zur Verbesserung der Wohnqualität unter Einbeziehung von Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energie.

Gesamtsieger & Sieger in der Kategorie Feuer: Laudator Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann mit den Siegern Martin J.F. Steiner, Rainer Handlfinger und Jürgen Riegler. privat

Sieger in der Kategorie Feuer und auch Gesamtsieger wurden Jürgen Riegler und Martin J.F. Steiner GesnbR mit umfassenden Zukunftskonzepten für die Kombination von technischen und sozialen Innovationen in kommunalen Bauten.

Sieger in der Kategorie Jugend: Schüler der HLUW Yspertal machen mit dem „intelligenten Komposter“ in Kombination mit einer App die Kompostierung im eigenen Garten anwendbar und erreichen eine Bodenverbesserung in Kombination mit einer wesentlichen Reduktion der Emissionen.