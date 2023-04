Stromhandel in der Region Wagram steht in den Startlöchern

Sauberen Strom produzieren und direkt in der unmittelbaren Region auch wieder konsumieren – das wird in Kürze in der Region Wagram Realität. Absdorf, Fels am Wagram, Großriedenthal, Großweikersdorf, Hausleiten, Kirchberg am Wagram, Königsbrunn, Stetteldorf und Tulln und die Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal gründeten im September letzten Jahres die Energiegemeinschaft Wagram. Gemeinden, Privathaushalte oder Betriebe mit Photovoltaik-Anlagen, schließen sich innerhalb eines Umspannwerkes mit Stromkonsumenten zusammen und „teilen“ sich so den Strom, der vor Ort erzeugt, und nicht im Eigenverbrauch benötigt wird.

Ab der zweiten Aprilhälfte steht die Engergiegemeinschaft auch privaten Haushalten und Kleinunternehmen offen. „Mit der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit schaffen wir ein Angebot für die ganze Region, bei dem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren können“, sagt Franz Dam, Bürgermeister von Absdorf und Obmann der Energiegemeinschaft Wagram. “Und das mit sauberer, regionaler Energie aus Photovoltaik.“ Durch den regionalen Stromhandel werden die überregionalen Netze entlastet.

„Die Tulln Energie wickelt mit ihrer langjährigen Expertise in Stromproduktion und -handel die Durchführung der Mitgliedschaften technisch ab. Und mit Unterstützung der Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal und des Revisionsverbands NÖ-Wien wurde die formale und rechtliche Grundlage dafür geschaffen, dass in unserer Region Handel von regional produziertem, CO2-neutralem Strom möglich wird“, berichtet Stefan Czamutzian, Manager der Klima- und Energiemodellregion Wagram. Und er ergänzt: „Damit tragen Energiegemeinschaften wesentlich zur Energiewende bei.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.