Seit es den Bewerb der English Olympics im Bezirk Tulln gibt, wird er von der Landeskoordinatorin Gabriele Erber aus Großweikersdorf bestens organisiert. Als Titelverteidiger richtete die NMS Zwentendorf den Bewerb 2020 aus. Die Gastgeberschule Zwentendorf war auf den Ansturm der Teams gut vorbereitet, nicht involvierte Schüler waren auf Projektausflug, die Gastteams wurden gut betreut, mit typisch englischen Speisen bewirtet und mit Getränken versorgt.

Jedes Team musste in englischer Sprache Stationen mit Fragen, darunter Allgemeinwissen, Film, Tiere, Lesen, Musik oder Geschichte, absolvieren. Sechs Schulen aus dem Bezirk Tulln traten zum Bewerb an, als Sieger und Titelverteidiger ging die NMS Zwentendorf vor der NMS Tulln 1 und Tulln Marc Aurel hervor. Die Schüler der NMS Atzenbrugg, Sieghartskirchen und Großweikersdorf erreichten gute Platzierungen.

Schulqualitätsmanager Helmut Zehetmayer betonte den extrem hohen Level der English Olympics. Die Sieger aus den Bezirksbewerben treten im Juni in Brunn am Gebirge zum Landesfinale an.