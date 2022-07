Landeslogo für Spielplatz: Absdorf gewinnt „Unser N“

Werbung LernQuadrat Tulln Anzeige Sommerferien-Intensivkurse im August

Aus mehr als 70 Einsendungen wurden von einer Jury fünf Spielelemente „Unser N“ an je eine Gemeinde in jedem Viertel und im Zentralraum Niederösterreichs vergeben. Es handelt sich dabei um ein 4 x 5 x 4,5 Meter großes Bewegungs- und Begegnungselement mit zwei Spielebenen, zum Klettern und Rutschen in Form des Niederösterreich-Logos.

„Wir möchten im ganzen Land blau-gelbe Landmarks setzen, die zur Identifikation mit unserem schönen Niederösterreich beitragen“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Leitgedanken der Aktion im Zuge des Jubiläums „100 Jahre Niederösterreich“.

Im Zentralraum ist die Gemeinde Absdorf die glückliche Gewinnerin. „Das Spielelement wird in den Sommerferien am großen Spielplatz neben dem Freibad aufgestellt“, kündigt Bürgermeister Franz Dam an.

