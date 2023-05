„LISA Tulln“: 5.000 Fahrgäste nutzten das „Letzte Meile“-Shuttle

Öffentlicher Verkehr per App: Mit „LISA“ wollten VOR und Stadt den Nahverkehr revolutionieren und ein neues Mobilitätsangebot für die „Letzte Meile“ schaffen. Und die erste Quartals-Bilanz ist erfreulich: Mit fast 5.000 Fahrgästen und rund 3.800 Fahrten zwischen Dezember und März steht das Pilotprojekt Anrufsammeltaxi hoch im Kurs. „Das Kind kann laufen“, bringt es VOR-Sprecher Georg Huemer auf den Punkt.

Die Zahlen sprechen für sich: Waren es anfangs noch rund 100 beförderte Personen wöchentlich - 98 in der Premierenwoche -, so sind es heute über 500. Cornelia Hebenstreit von der Stadtgemeinde Tulln beobachtet einen deutlichen Aufwärtstrend: „Die Zahlen steigen! Am 14. April konnten wir mit 155 Fahrten am Tag einen Besucherrekord aufstellen.“

Dass das Angebot gut angenommen wird, freut die Verantwortlichen. Ein Wert macht sie besonders stolz: der durchschnittliche Besetzungsgrad von 1,3 Personen. Heißt: „LISA“ wird nicht als Individualverkehr genutzt, sondern funktioniert darüber hinaus. „Mit dieser Zahl liegen wir über anderen, ähnlichen Projekten“, ist Hebenstreit zufrieden. Zum Gespräch mit der NÖN ist die Stadtmitarbeiterin vom Bahnhof Tullnerfeld aus selbst mit „LISA“ angereist: „Ich musste vorne einsteigen, weil das Shuttle voll besetzt war. Das freut mich natürlich!“

Das entspricht auch der Idee hinter dem Anrufsammeltaxi: Möglichst viele Personen pro Fahrt machen den Weg umwelt- und klimaschonend, bis zu acht Fahrgäste haben im Shuttle, das elektrisch betrieben ist, Platz. Und: Tendenz beim Besetzungsgrad steigend.

Bahnhof Tullnerfeld als Hotspot

50 Haltepunkte fährt „LISA“ an. Der am häufigsten genutzte Ein- und Ausstiegspunkt ist der Bahnhof Tullnerfeld. Das spricht dafür, dass besonders viele Pendlerinnen und Pendler das Angebot in Anspruch nehmen. Ein weiterer Faktor: Die erste Auswertung zeigt, dass 62 Prozent der absolvierten Fahrten langfristige Buchungen sind - auch das deutet auf Pendlerinnen und Pendler hin. Gut ein Drittel, die restlichen 38 Prozent, wird kurzfristig bestellt, also mit einer Vorlaufzeit von weniger als 30 Minuten.

Auf den Bahnhof Tullnerfeld folgen der Bahnhof Tulln, der Campus und der Hauptplatz. Am stärksten genutzt wird das Shuttle in der Hauptverkehrszeit ab 6 Uhr und ab 16 Uhr. An Wochenenden fährt „LISA“ verlängert.

Die App und das Angebot werden mit jedem Tag besser! Georg Huemer, VOR-Sprecher

Es gilt der Tarif des Verkehrsbundes, Zeitkarten können in der App hinterlegt werden. Am Anfang hat es dabei noch Probleme gegeben. „Mittlerweile funktioniert das gut“, versichert VOR-Sprecher Huemer, der betont: „Die App und das Angebot werden mit jedem Tag besser!“

Das gelingt, weil hinter „LISA“ Künstliche Intelligenz steckt: Das System lernt aus Erfahrungen und die Routen werden vom Computer berechnet. Nicht, um die schnellste Strecke von A nach B zu finden, sondern die nachhaltigste. Die Fahrtdauer beträgt im Durchschnitt 8,9 Minuten - jene letzte, im öffentlichen Verkehr gefürchtete Meile kann so also überwunden werden.

Das findet großen Zuspruch, bilanzieren die Verantwortlichen: Gutes Feedback kommt von Jugendlichen, Studierenden oder Pendlerinnen und Pendler. Und auch Seniorinnen und Senioren fahren mit „LISA“ - „das ist ein bunter Mix“, weiß Hebenstreit. Technisch nicht affinen Fahrgästen hilft die Stadt bei der Erstnutzung und auch sonst sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ansprechpersonen für kleine Tücken. VOR-Sprecher Huemer bittet: „Wenn irgendwie möglich, rate ich die App zu nutzen. So sehe ich gleich, wann mein Fahrzeug da ist und wenn es schon am Weg ist, sehe ich, wo es ist.“

VOR und Stadt planen weiter

Die App lernt mit. Was den Prozess aber stört, sind No-Shows, also Gäste, die zu ihren gebuchten Fahrten nicht erscheinen. Außerdem kann es für andere Passagierinnen und Passagiere zu Wartezeiten kommen. „Bitte keine No-Shows“, appelliert Huemer, der warnt: „Mittelfristig kann es zu Mehrkosten kommen.“

Für die Zukunft hat VOR weitere, ambitionierte Pläne: „Das langfristige Ziel ist es, dass man sich mit so einem Angebot das zweite oder dritte Auto sparen kann, wenn man am Land lebt.“ Und auch für Tulln selbst wird „LISA“ weiterentwickelt. Ob des Feedbacks der Bürgerinnen und Bürger wird derzeit geprüft, ob eine neue Haltestelle beim Kino notwendig ist.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.