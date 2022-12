Beetle For Tech aus Tulln ist der Greenstar 2022

Mit dem Programm „Greenstart“ sucht der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Bundesministerium für Klimaschutz Start-ups oder Personen, die ihre innovative oder klimarelevante Business-Idee weiterentwickeln wollen.

2022 schaffte es das junge Tullner Start-up Beetle For Tech in die Top 10, die ein halbes Jahr lang Coachings, Workshops und finanzielle Unterstützung erhielten. Aus diesen Top 10 wurden nun drei Sieger gekürt, die jeweils 20.000 Euro Preisgeld und den Titel „Greenstar 2022“ erhalten – und einer der drei ist Beetle For Tech.

Die Tullner Jungunternehmer entwickeln Technologien, wie ein satellitengestütztes Waldmonitoringsystem oder ein Markierungsgerät, die eine lückenlose Rückverfolgung von Baumstämmen bis zum exakten Wuchsort ermöglichen. Damit wirken sie illegalem Holzeinschlag entgegen, garantieren die Einhaltung von weltweit geltenden Gesetzen und Zertifizierungssystemen und tragen zur nachhaltigen Entwicklung bei.

„Diese Auszeichnung ist ein starkes Zeichen der Unterstützung, nicht nur finanziell. Sie unterstreicht die hohe gesellschaftliche Bedeutung von transparenten Lieferketten, insbesondere im Forst-Holzsektor“, sagt Beetle For Tech-Co Founder Koimé Kouacou. Das Preisgeld werde den Markteintritt der Sorgfaltspflicht-Software für den Holzhandel beschleunigen und: „Wir bedanken uns herzlichst bei unseren zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern.“

