Ehemaliger Flüchtling eröffnet Änderungsschneiderei in Tulln

Reza Atayie stammt aus Afghanistan und lebte bis 2015 in Teheran (Iran). Dort war er 25 Jahre als Schneider tätig.

Vor acht Jahren flüchtete er mit seiner Frau Raziye Payandeh und seinen zwei Töchtern nach Österreich. Nach einer kurzen Unterbringung in Salzburg kam die Familie nach Tulln. „Hier wurden wir sehr herzlich aufgenommen“ sagt Atayie. Viele halfen dabei, eine Unterkunft und Schulplätze für die Kinder zu finden. Und obwohl sie eigentlich an das Leben in einer Großstadt gewohnt waren, sagte Payandeh schon bald: „Hier fühle ich mich wohl, hier möchte ich bleiben.“

Als Reza Atayie nach Tulln kam, arbeitete er vorerst in seinem Zweitberuf als Friseur, später war er drei Jahre Mitarbeiter von Necati Mehmetogluvo in der Änderungsschneiderei Ecke Jasomirgottgasse/Karlsgasse. Ende 2022 ging Mehmetogluvo in Pension und sein Sohn übernahm das Lokal, um dort Farben und Lacke zu verkaufen.

Schneiderei mit Zukunftsperspektive

Nun musste Reza Atayie, mittlerweile Vater von vier Kindern, eine Entscheidung über sein weiteres Berufsleben treffen. Er mietete ein Geschäft in der Citypassage am Hauptplatz 2 und eröffnete im Jänner dieses Jahres seine eigene Änderungsschneiderei. „Es läuft so gut, dass ich bereits einen Mitarbeiter anstellen konnte“, ist Atayie mit seinem Einstand zufrieden. Auch die älteste Tochter Atena, die die Fachschule für Flugtechnik in Langenlebarn absolviert hat, unterstützt derzeit ihren Vater.

Kürzen, erweitern, reparieren, wenn ein Kleidungsstück nicht (mehr) passt, Reza Atayie findet eine Lösung. Geöffnet ist seine Änderungsschneiderei Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Atayie blickt bereits in die Zukunft: „Später möchte ich auch einen Handel mit Kleidung dazunehmen.“

Und es ist ihm ein Anliegen im Gespräch mit der NÖN noch zu ergänzen: „Ich möchte mich für die große Hilfsbereitschaft, die uns in Tulln entgegengebracht wurde - auch jetzt wieder bei der Geschäftseröffnung - sehr bedanken.“





