Ein bemerkenswertes Jubiläum feiert die Sieghartskirchner Rock-Band Cow Hill Gang im September. Denn am 9. September 1995 fand der allererste Auftritt der Kuhbergrocker statt. Gut 200 Besucher waren damals in den alten Poststallungen in Sieghartskirchen dabei und staunten nicht schlecht über die energiegeladene, freche Show der heimischen Nachwuchstruppe.

25 Jahre und einige hundert Konzerte später steht Bandleader Andi Gröbl mit seiner sechsköpfigen Partie immer noch regelmäßig auf den Musikbühnen des Landes, produziert und veröffentlicht eigene Musik oder tritt mit gemeinsam mit Austropop-Größen live auf. Im letzten Advent durften sich die Besucher beim „Rocking Christmas-Special“ im Kulturpavillon davon überzeugen, dass die Cow Hill Gang in einem Vierteljahrhundert nichts an Spielfreude und Originalität eingebüßt hat.

Fast alle Musiker stammen noch aus der Gründergeneration. „Wir wurden von der Marktgemeinde schon unterstützt, als einige von uns noch Teenager waren. Der damalige Jugendgemeinderat Johann Höfinger war eine riesige Hilfe in Sachen Probenmöglichkeit. Bürgermeister Josef Ungler selbst und einige Gemeinderäte haben uns sehr unterstützt, diesen Auftritt im Jahr 1995 zu organisieren“, betont der Bandleader. „Ohne sie gäbe es uns heute nicht.“

Ein großes Jubiläumskonzert fällt heuer leider aus, soll aber nachgeholt werden. An Zielen mangelt es nicht: „Die Rolling Stones spielen mittlerweile seit 58 Jahren zusammen. Das wollen wir auch schaffen!“, heißt es mit etwas Augenzwinkern.