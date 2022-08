Vom Blumenkorso zur Messestadt Tulln

Werbung Wagram im Weritas: Anzeige Weinverkostung am 30. 8. 2022 in Kirchberg

Am 29. August 1953 fasste eine kleine Runde unter dem Vorsitz von Bürgermeister Ferdinand Goldmann den Entschluss, in Tulln einen Blumenkorso durchzuführen. Und wer war schon als 18-jähriger junger Mann sehr aktiv ins Geschehen eingebunden? Der spätere jahrzehntelange Messegeschäftsführer und Bürgermeister Willi Stift.

„Wir waren öfter im Wirtshaus, aber sonst war ja nicht viel los. Also haben wir überlegt, was wir machen könnten.“

„Schauen Sie, Tulln war ja damals ein sehr verschlafenes Städtchen. Wir waren öfter im Wirtshaus, aber sonst war ja nicht viel los. Also haben wir überlegt, was wir machen könnten“, erinnert sich Stift.

Er fuhr gemeinsam mit Vertretern der Baumschulen Füssel, Praskac und Starkl sowie der Gärtnerei Zoubek nach Amsterdam, um sich dort den berühmten Blumenkorso anzusehen: „Damals eine kleine Weltreise mit dem Auto, es gab ja keine Autobahnen. Aber wir waren begeistert und haben gesagt: So etwas stellen wir auch auf die Beine.“

Der Korso wurde ein voller Erfolg, genauso wie die Blumenausstellung, die ab 1955 in der Fahrzeughalle der Feuerwehrschule in der Nussallee abgehalten wurde. Am Korso nahmen in diesem Jahr bereits 52 Gruppen teil.

Der erste Schritt zur Tullner Messe

Im Laufe weniger Jahre wurde der Andrang so groß, dass man sich für die Blumenausstellung etwas Neues überlegen musste. In Abstimmung mit der Agrana, die hier früher ihre Absetzbecken hatte, entstand gegenüber der Zuckerfabrik das heutige Messegelände. Als erste Halle entstand die „Holzhalle“.

1963 konnte die erste „Tullner Blumen- und Gartenbaumesse“ veranstaltet werden. Gesellschafter der gleichnamigen GmbH waren: die Stadtgemeinde Tulln, Richard Füssel, Josef Starkl, Friedrich Füssel, Emmerich Hameter, Alfons Zoubek, sowie Anna und Franz Praskac. Zu Geschäftsführern wurden Bürgermeister Josef Keiblinger und Gemeinderat Willi Stift bestellt.

„Ein wichtiger Schritt war auch, dass wir die Messe gemeinsam mit dem Bundesverband der Erwerbsgärtner Österreichs durchführten“, sagt Stift heute, „damit wurde es eine nationale Angelegenheit.“ Als Sekretärin dieses Verbandes maßgeblich für die Organisation der Messe verantwortlich war übrigens Grete Nehammer, Mutter des aktuellen Bundeskanzlers Karl Nehammer.

Die nächsten Jahre und Jahrzehnte waren eine Erfolgsgeschichte: Nach der Donauhalle (Rundhalle) 1969 wuchs die Messe stetig weiter, heute verfügt sie über 32.000 Quadratmeter Hallenfläche. Neben der Gartenbaumesse entwickelte sich die Boot Tulln als zweites zentrales Standbein, heute ist der Messekalender jährlich gut gefüllt.

„Fad war uns jedenfalls nicht mehr, wir hatten ja keine Ahnung gehabt, wieviel Arbeit das werden würde“, sagt Willi Stift, der gemeinsam mit Otto Ziegler und Franz Lasser viele Jahre maßgeblich die Geschicke der Tullner Messe leitete.

Und die Sache hatte „Nebenwirkungen“. „Wir wollten dann auch für abendliche Unterhaltung an der Donau sorgen, also haben wir die erste Donaubühne gebaut“, berichtet Stift. Zunächst sehr provisorisch: „Die Bassabteilung des Wiener Männer Gesangvereins, die ganz hinten stand, bekam nasse Füße.“ Außerdem war Stift messebedingt sehr viel unterwegs, in Frankreich und in Holland hatten es ihm beispielsweise die Kreisverkehre besonders angetan, aber das ist eine andere Geschichte …

Auftrainiert für den 70er

