Bezirksbauernkammer Tullnerfeld setzt auf Austausch mit Konsumenten

Zu Beginn des Pressegesprächs in der Bezirksbauernkammer Tullnerfeld zitierte Kammerobmann Mathias Holzer den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton: „Es kann einfach nicht sein, dass mit Lebensmitteln spekuliert wird.“ Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit hochwertigen und gesunden Lebensmitteln sei von großer Bedeutung für unsere Gesellschaft. Und genau dafür stehe die heimische Landwirtschaft. „Wir als Kammer setzen uns aktiv für die Förderung und Vermarktung regionaler Produkte ein“, betonte Holzer. Die Herkunftskennzeichnung spiele dabei eine wichtige Rolle, denn: „Transparenz und Vertrauen sind wichtige Grundlagen für den Kauf von Lebensmitteln.“ Daher stehe man auch im ständigen Austausch mit den Verbrauchern.

Letzteres betonte auch Bezirksbäuerin Eva Hagl-Lechner, sei es beim Besuch von Schulen oder über die zahlreichen Direktvermarkter im Bezirk: „Wir sind intensiv bemüht, Saisonalität und Reginalität, also das Essen und Leben mit der Natur, schmackhaft zu machen", sagte Hagl-Lechner. Nur so könne man dem „Quantität vor Qualität“, das in vielen Supermärkten vorherrsche, erfolgreich entgegenwirken. Am 16. Oktober, dem Welternährungstag, werden die Bäuerinnen wieder in Schulen des Bezirks unterwegs sein. „Unser Ziel bleibt es, dass jedes Kind einmal selbst auf einem Bauernhof war.“ Entsprechende Initiativen setzt beispielsweise Familie Muck in Trasdorf.

Fülle an Bildungsangeboten für sinkende Zahl an Landwirten

Für die Landwirtinnen und Landwirte bietet die BBK Tullnerfeld „einen ganzen Blumenstrauß von Bildungsangeboten“, wie Kammersekretär Josef Meyer betonte. Neben Versorgungssicherheit gehe es u.a. auch um Bodenschutz, denn: „Jeder Quadratmillimeter Boden, der erodiert wird, braucht 100 Jahre, um wieder nachgebildet zu werden.“ Wenn man bedenke, dass eine Generation etwa 30 Jahre am Steuer sei, würde das noch die Enkel treffen.

Kammerobmannstellvertreter Fritz Buchinger ergänzte zur Bedeutung der Landwirtschaft: „Man muss sich vor Augen halten, dass rund drei Prozent der Bevölkerung 100 Prozent ernähren.“ Wobei die Zahl der Bäuerinnen und Bauern bis zuletzt rückläufig war. 2010 wies die Agrarstrukturerhebung der Statistik Austria noch 1.684 landwirtschaftliche Betriebe im Bezirk aus, 2020 waren es nur noch 1.471, ein Minus von 213 oder 12,7 % (niederösterreichweit sank die Zahl im selben Zeitraum um 9,9 Prozent).

Groß, so betonten die Kammervertreter unisono, sei glücklicherweise nach wie vor die Vielfalt im Tullnerfeld und am Wagram, sei es bei Getreide, Obst, Gemüse, Honig und Wein oder in der Tierhaltung.