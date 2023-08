Ernte im Bezirk Tulln: Genug Weizen und Wein

Die NÖN hat in der Region nagefragt, wie die Ernte in diesem Jahr ausgefallen ist bzw. ausfallen wird. Und wie die Landwirte auf den Klimawandel und die gestiegenen Kosten reagieren.

Nebenerwerbslandwirt Karl Henninger aus Königstetten ist mit der Getreideernte (Roggen und Weizen) in seinem Betrieb sehr zufrieden und meint: „Glücklicherweise kam jetzt der langersehnte Regen nach der Hitzewelle.“ Dies kommt den Herbstfrüchten Mais, Sojabohnen und Zuckerrüben zugute.

Henninger hat keine Bewässerung: „Wir in Königstetten haben einen tiefgründigen Boden. Dieser speichert das Wasser besser.“ Dabei weist er darauf hin, dass es bei der Bodenbeschaffenheit große regionale Unterschiede gibt.

Der Königstettner Landwirt baut auch neue Getreidezüchtungen, die besser mit dem Klimawandel zurechtkommen, an und achtet auf klimaschonende Bodenbearbeitung, denn im Frühjahr werde dieser so wenig wie möglich beackert, um die Wasserverdunstung so gering wie möglich zu halten. „Um den klimatischen Veränderungen entgegenzuwirken, setzen immer mehr Landwirte auf nachhaltige Anbaumethoden und den Einsatz von moderner Technik, um Wasserressourcen effizienter zu nutzen“, ergänzt Bezirksbauernkammerobmann Mathias Holzer. Er sieht große Herausforderungen für die Landwirte im Bezirk aufgrund extremer Wetterereignisse wie Trockenperioden oder Starkregen.

Landwirt Karl Henninger Foto: Monika Gutscher

Innovationsgeist und Anpassungsfähigkeit sind gefragt. „Die Landwirte investieren in moderne Bewässerungssysteme, nutzen Klimamodelle zur optimierten Aussaat und setzen vermehrt auf den Anbau von widerstandsfähigen Sorten. Zudem arbeiten sie eng mit Forschungsinstitutionen und Beratungsstellen zusammen, um ihr Wissen über nachhaltige Anbaumethoden und Klimaschutzmaßnahmen zu erweitern“, berichtet Holzer.

Ist mit Engpässen in diesem Jahr zu rechnen? Dazu der Bezirkbauernkammerobmann: „Beim Prämiumweizen sind gute Qualitäten nicht in den üblichen Mengen verfügbar. Ansonsten war insbesondere der Maisanbau von den extremen Wetterbedingungen betroffen, da die Pflanzen Trockenheit und Hitzestress ausgesetzt sind. Aber auch bei anderen Feldfrüchten, wie Erdäpfeln oder Raps, sind Ertragseinbußen zu verzeichnen.“

Gestiegene Kosten seien ein weiterer Faktor, der die Landwirte belastet. „Die Preise für Betriebsmittel wie Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Zudem müssen Investitionen in angepasste Technologien und Ausbildungen getätigt werden, um den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden. Um diesen Kostenanstieg abzufedern, setzen viele Landwirte vermehrt auf Kooperationen und den Austausch von Know-how“, erklärt Bezirksbauernkammerobmann Holzer.

Auch Karl Henninger arbeitet möglichst kostensparend, indem er erstens die Treibstoffe und zweitens den Dünger auf ein Minimum reduziert. Er arbeitet mit Bodenproben und düngt nur die für die Kultur notwendigen Nährstoffe.

Winzer sind optimistisch für kommende Ernte

Was den Weinbau betrifft, zeigt sich Ludwig Güntschl, Winzer und Chef des Gösinger Panorama-Heurigen, optimistisch. „Super Niederschlag im Frühjahr kam den Weinreben sehr zugute. Und nach der niederschlagsreichen Zeit wird es jetzt wieder besser“, sagt der Wagramer Güntschl. Sowohl bei den Rotwein- als auch Weißweinsorten sind mit dem Jahrgang 2023 sehr gute Ergebnisse zu erwarten. „Mit der Sonne konnte einiges wieder aufgeholt werden.“

Auch mit dem Wasserhaushalt in den Weinanbauflächen gibt es kaum Probleme. Die Reben älteter Weingärten holen sich in den Lössböden tiefwurzelnd das notwendige Wasser. Nur die jungen Reben müssen beregnet werden.

Güntschl ist überzeugt: „Wenn die Weingärten am Wagram einmal unter Wassermangel leiden sollten, dann ist es mit dem Ackerbau längst vorbei. Im Weinbau sind Trockenphasen leichter zu überwinden.“ Nur zu heiß sollte es jetzt nicht werden, denn dann werden die Weine allzu alkoholreich...