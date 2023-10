Pfarre Reidling feiert Erntedank

Dieses Jahr begann die Prozession zum Erntedankfest der Pfarre Reidling bei der Kapelle in Baumgarten. Nachdem die Prozession mit der Erntekrone die Pfarrkirche in Reidling erreicht hatte, zelebrierte Pfarrmoderator Leopold Klenkhart die Festmesse. Am Ende des Gottesdienstes überreichte er Franz Eder aus Hasendorf ein Dankschreiben des Bischofs. Klenkhart bedankte sich bei Eder für den mit viel handwerklichem Geschick errichteten Altartisch für Thallern.

Pfarrmoderator Leopold Klenkhart bedankte sich bei Mario Kaltenbrunner, Matthias Piribauer und Felicitas Winter für ihre langjährige Tätigkeit als Ministranten. Foto: Ö-News/ St. Öllerer

Am Kirchenvorplatz führte die Volkstanzgruppe einige Tänze auf. Die Landjugend überreichte Bürgermeister Erwin Häusler den Erntezopf, der ihn wie jedes Jahr an die Pfarre weitergab. Nach der Ansprache des Bürgermeisters zog die gesamte Pfarrgemeinde weiter in den Pfarrstadel. Dort ließ man den Tag bei Sturm, Nussbrot und Mehlspeisen ausklingen.

Das Erntedankfest der Pfarre Reidling findet jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober statt. Die Prozession startet dann in einem der sieben Pfarrorte. Die Erntekrone wird von der Landjugend Sitzenberg Reidling geflochten und die Burschen der LJ tragen sie dann zur Kirche. Die Feuerwehr Reidling sorgte heuer für die Sicherheit bei der Prozession.