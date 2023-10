Brückenschlag in Kaindorf

In Anwesenheit der Dorfbevölkerung und Gemeinderäten wurde mit den Worten „Gut Ding braucht Weile“ die neue Brücke am Spielplatz in Kaindorf über den Bärndorfgraben eröffnet. Bereits vor drei Jahren wurden Überlegungen angestellt, einen Weg abseits der Straße von Buttendorf bis Bärndorf (Kraftwerksstraße) zu bauen. Nachdem zwei Anrainer ihre Zustimmung verweigerten, konnte der Weg vom Spielplatz in Kaindorf bis Buttendorf nicht asphaltiert werden. Als alle rechtlichen Vorgaben erfüllt waren ist es gelungen, in einer Bauzeit von acht Wochen eine Brücke über den Bärndorfgraben vom Spielplatz in Kaindorf zu errichten, um den Weg entlang des Baches von Buttendorf bis Bärndorf zu erreichen. Bürgermeisterin Marion Török freute sich in ihrer Eröffnungsrede, dass mit der Brücke die Verbindung der Menschen von Dorf zu Dorf genützt wird.

Nach dem Durchschneiden des Bandes wanderten die Teilnehmer zu Fuß vom Spielplatz in Kaindorf zum Herbstfest des Vereins Dorfzeit nach Maria Ponsee.