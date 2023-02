Fielmann neu in der Tullner Rosenarcade

Die Umbauarbeiten für den modernen Shop direkt beim Haupteingang hatten im Dezember begonnen und sind nun abgeschlossen. Ab sofort ergänzt Fielmann die Produktvielfalt in der Rosenarcade mit Brillenmode und Beratung rund um das Thema Sehen.

Mit aktuell rund 40 Shops, freut sich Center Managerin Katharina Gfrerer über die ersten Shop-News für 2023: Der Optiker Fielmann zieht neu in die Rosenarcade ein.

Prominent direkt beim Haupteingang vom Hautplatz kommend platziert, eröffnet die Filiale in modernem Look auf einer Fläche von rund 170 m².

„Wir bemühen uns stets, unseren Besucherinnen und Besuchern direkt in der Tullner Innenstadt eine Shoppingvielfalt zu bieten, sodass alle Erledigungen direkt im Herzen von Tulln erledigt werden können. Mit Fielmann haben wir nun auch einen Optiker mit einer großen Auswahl an Brillenmode vertreten“, so Rosenarcade Center Managerin Katharina Gfrerer.

Das Familienunternehmen Fielmann steht seit 50 Jahren für Brillenmode zum fairen Preis.

Neben Korrektions- und Sonnenbrillen bietet Fielmann ein breites Sortiment an Kontaktlinsen und vielerorts auch Hörsysteme. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun in der Rosenarcade eröffnet haben“, sagt Eugen Becker, Regionalleiter bei Fielmann.

