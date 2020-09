Einen neuen Verbandsbauhof haben jetzt die Wasserverbände des nördlichen Tullnerfeldes in Kirchberg errichtet. Die offizielle Eröffnung nahm Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf in der Vorwoche vor. „Erfreulich, dass durch den Neubau auch viel Wertschöpfung in der Region geblieben ist“, so Pernkopf.

Als Verbandsobmann konnte Absdorfs Bürgermeister Franz Dam neben Pernkopf auch Pfarrer Maximilian Walterskirchen begrüßen, der die Segnung des Neubaues durchführte. Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, Hannes Bauer als Präsident des Pensionistenverbandes sowie mehrere Bürgermeister aus 13 Gemeinden dreier Bezirke umfassenden Verbandes waren ebenfalls anwesend.

„Insgesamt 320 km Dammanlagen, Gräben und mehr als 150 Bauwerke, Pumpwerke und Hochwasserverschlüsse werden von den vier Wasserverbänden betreut“, informiert Franz Dam. Die Kosten für den Verbandsbauhof samt Werkstatt, Büros, Sozialräumen und Lager betragen 800.000 Euro.

Einen Überblick über den Donau-Hochwasserschutzverband Wasserverband Tullnerfeld-Nord, Schmida-Unterlauf Wasserverband, Krampugraben Wasserverband und Wasserverband Feuersbrunn-Fels gab Geschäftsführer Hannes Sanda. Er dankte dem Land NÖ für die Unterstützung und der Marktgemeinde Kirchberg für die Zurverfügungstellung des Grundstücks.

Würdiger Abschluss: Die NÖ Landeshymne, intoniert vom Musikverein Kollersdorf-Sachsendorf.