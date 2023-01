Neuer Kindergarten in Tubling: „Ich kenn ein Haus“

Werbung

„Das fünfgruppige Haus in Katzelsdorf wurde zu klein, also wurde ein Teil der Volksschule für eine Kindergartengruppe zur Verfügung gestellt“, erläuterte Bürgermeisterin Anna Haider die Entstehungsgeschichte des neuen Kindergartens in Tulbing.

Sie bedankte sich nicht nur, „dass der Kindergarten so gut angenommen wurde“, sondern auch für die unzähligen Baubesprechungen mit Thomas Kersch-ner (Bauaufsicht), Bautechniker Thomas Antel, „Mann vor Ort“-Roman Königsecker, Gemeinderat Mathias Hartl und dem vorherigen Bürgermeister Thomas Buder. Als Dank überreichte sie ihnen eine Kupfermünze, die aus dem Dach, das aufgrund der Aufstockung entfernt werden musste, geprägt wurde. „Kein Quadratmeter Boden wurde durch den Bau versiegelt“, erzählt die Bürgermeisterin stolz, denn das Gebäude neben der Volksschule wurde um ein Geschoss erweitert.

„Der Kindergarten wurde in Holzmassiv- und Niedrigenergiebauweise mit Wohnraumlüftung errichtet“, erläuterte der Architekt Christian Galli, „und er ist barrierefrei über den Lift in der Volksschule zugänglich.“ Die Leiterin des zwei- (bald drei-) gruppigen Kindergartens 2 Corinna Lissa dankte VS-Direktorin Sonja Kainzbauer für den herzlichen Empfang und Anna Haider für die gemeinsame Gestaltung: „Der Kindergarten ist ein lebensvoller, mit Lachen und allen Emotionen gefüllter Raum.“ Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war fasziniert, wie schön das Gebäude wurde und erklärte: „Noch teurer als Bildung ist keine Bildung.“

Pfarrer Eusebiu Bulai segnete das Haus, für die musikalische Umrahmung der offiziellen Eröffnung sorgte das Bläserensemble des MGV Tulbing unter der Leitung von Karl Hemmelmayer.

